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Мостовой: «Безбородов нормально отсудил матч „Спартака“»

20 июля 2022, 22:12
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о судействе Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Безбородов нормально отсудил матч, просто были две ошибки, которые можно было повернуть по другой трактовке.

Про гол «Ахмата» в компенсированное время споров-то особо и не было. Вторая жёлтая карточка Рыбусу? Я ещё в перерыве сказал, что тут всё на усмотрение судьи, но по правилам это вторая жёлтая и красная карточка.

Насчёт пенальти я остаюсь при своём мнении, было множество моментов, когда рука на земле и это не пенальти, но в этом моменте рука-то не находилась на земле, когда в неё попал мяч. Куда он мог её деть? Я понимаю, что никуда. Но тут дело в том, что это был прострел и защитник падал, чтобы мяч как-то перехватить, и мяч попадает ему в руку. Для меня это больше пенальти, чем не пенальти. А карточка Шелии – пнул же он Соболева, как Рыбус, и это тоже карточка.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
21 июля в 04:47
Карданный стал антиспартаковцем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 23:03
Эксперты уже высказались...
ABir
ABir
20 июля в 22:54
Мостовой - он и есть Мостовой. Он ещё в молодости в истории с Ярцевым показал сети беспринципным и алчным человеком.
559mdywges6e
559mdywges6e
20 июля в 22:24
Футбол всегда с ошибками
Futurista
Futurista
20 июля в 22:21, ред.
Как всегда все спорные эпизоды повернуты против Спартака...это очевидно...
Гость
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