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Первый матч «Ротора» во Второй лиге в Волгограде посетили 23 150 зрителей

сегодня, 10:30
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)2 : 0Логотип футбольный клуб Форте ТаганрогФорте ТаганрогМатч завершен

«Ротор» в 1-м туре Второй лиги (группа 1) одержал победу дома над «Форте» (2:0).

Матч на «Волгоград-Арене» посетили 23 150 болельщиков.

По итогам прошлого сезона «Ротор» вылетел из Первой лиги. В сезоне-2020/21 команда выступала в РПЛ.

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Источник: Сайт Второй Лиги
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:39
Молодцы, что есть такая поддержка... удачи Ротору!
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