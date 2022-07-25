Первый матч «Ротора» во Второй лиге в Волгограде посетили 23 150 зрителей

«Ротор» в 1-м туре Второй лиги (группа 1) одержал победу дома над «Форте» (2:0).
Матч на «Волгоград-Арене» посетили 23 150 болельщиков.
По итогам прошлого сезона «Ротор» вылетел из Первой лиги. В сезоне-2020/21 команда выступала в РПЛ.
|Ротор2 : 0Форте Таганрог
|Матч завершен
«Ротор» в 1-м туре Второй лиги (группа 1) одержал победу дома над «Форте» (2:0).
Матч на «Волгоград-Арене» посетили 23 150 болельщиков.
По итогам прошлого сезона «Ротор» вылетел из Первой лиги. В сезоне-2020/21 команда выступала в РПЛ.