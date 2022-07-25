Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в одной из социальных сетей.
До конца недели будет объявлено о переходе 38-летнего бразильца. Футболист хотел бы вернуться в Россию, однако клубы, которые могли с ним сотрудничать, уже почти завершили трансферную кампанию.
За «армейцев» Вагнер провел в общей сложности 259 матчей, забив 124 гола. Бразилец 4 раза становился чемпионом России, 6 раз брал Кубок России. Помимо этого, он брал Кубок УЕФА.
шустрого, неугомонного бразильца!!!
шустрого, неугомонного бразильца!!!