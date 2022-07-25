Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии

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сегодня, 22:12

Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в одной из социальных сетей.

До конца недели будет объявлено о переходе 38-летнего бразильца. Футболист хотел бы вернуться в Россию, однако клубы, которые могли с ним сотрудничать, уже почти завершили трансферную кампанию.