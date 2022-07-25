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Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии

сегодня, 22:12

Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в одной из социальных сетей.

До конца недели будет объявлено о переходе 38-летнего бразильца. Футболист хотел бы вернуться в Россию, однако клубы, которые могли с ним сотрудничать, уже почти завершили трансферную кампанию.

За «армейцев» Вагнер провел в общей сложности 259 матчей, забив 124 гола. Бразилец 4 раза становился чемпионом России, 6 раз брал Кубок России. Помимо этого, он брал Кубок УЕФА.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 23:01
все правильно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:57
Думаю , это правильное решение.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:45
У нас в Бразилии очень много диких обезьян !
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 22:34
все правильно, в ЦСКА бы молодых.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:28
Молодой и дерзкой команде Федотова, Ваня уже точно не нужен! Им нужно усиление молодыми. А Ваньке спасибо за всё, может быть с селекционным отделом ЦСКА замутит, будет перспективных бразильцев подгонять.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:24
Пора бы уже закончить
t7p9mxjbnpr8
t7p9mxjbnpr8
сегодня в 22:20
Зря ЦСКА его не взяли
shur
shur
сегодня в 22:18
...спартачи перекрестились, кого уж они запомнят надолго, так это маленького,
шустрого, неугомонного бразильца!!!
memphis
memphis
сегодня в 22:16
А в Зенит? Там как раз надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:16
Старенький он уже...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:13
Жаль что в ЦСКА не взяли!
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