Бегство Варелы – не конец оттока легионеров из РПЛ. За ним могут последовать еще минимум трое

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сегодня, 14:42

Считаем случившиеся и потенциальные потери.

С момента, когда ФИФА разрешила легионерам в составе клубов из России приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года, успела пройти вторая волна отъезда иностранцев из команд Премьер-Лиги. Недавно все заговорили о тайном уходе Варелы, до этого были примеры Эджуке, Крала, Бальбуэны и других. Трудно поверить, что отток иностранных кадров вдруг прекратится – по последним данным, стоит приготовиться к появлению новых перебежчиков.

Число ушедших летом легионеров перевалило за второй десяток

Последний случай со скандальным уходом легионера произошел в минувшие выходные – в преддверии матча между «Динамо» и «Торпедо» стало известно, что в ночь перед игрой расположение клуба покинул защитник бело-голубых Гильермо Варела. Притом еще за неделю до этого футболист после матча заявлял, что не собирается уезжать и отработает свой контракт. Член совета директоров столичного коллектива Сергей Степашин назвал поступок уругвайца предательством. Сейчас «Динамо» остается с весьма скромной скамейкой – чуть легче должно стать с приходом Роберто Фернандеса, но проблемы в защите никуда не деваются.

Направление громким расставаниям задали еще до старта сезона. Одним из первых стал разрыв контракта шведа Джордана Ларссона и «Спартака». Игрок не скрывал своего отношения к России после февральских событий и до последнего хотел остаться в подобравшем его АИКе. В результате москвичи договорились с футболистом о расторжении контракта по взаимному согласию сторон – к слову, Ларссон до сих пор не нашел себе новую команду.

Сильно подкосил неукомплектованный ЦСКА Чидера Эджуке. Федотов не скрывал своего негодования от разницы между обещаниями и действиями нигерийца:

Мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. После этого он вернулся в Москву, провёл время на сборах и ушёл. Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза.

Проблемы с ротацией у «армейцев» провели к тому, что третьим центральным защитником главный тренер наигрывает полузащитника Зайнутдинова, центральный хавбек Обляков выходит слева – на старте сезона тактика дает результат, а на дистанции команда сильно просядет из-за усталости.

Более спокойно из команды ушел форвард Юри Альберто – «Зенит» на ближайший сезон смог получить от его аренды вратаря Ивана и полузащитника Мантуана. Тихо «Спартак» покинул Алекс Крал. «Динамо» вышло из затруднительной ситуации с Шиманьским и отдало его в аренду. Последние события сильно ударят по качеству футбола в РПЛ . И сейчас на подходе еще череда неприятных событий.

В очереди на выход – Мозес, Кордоба, Бека-Бека

Вслед за сбежавшими в ближайшее время могут последовать еще несколько легионеров. В начале июля сообщалось, что вариант с уходом из клуба рассматривает полузащитник «Динамо» Никола Моро – он может оказаться в клубе европейского чемпионата. Для «бело-голубых» это будет не менее чувствительная потеря, чем Бальубэна с Варелой – именно Моро на постоянной основе закрывал опорную зону москвичей с момента прихода в клуб. Полноценной замены ему нет, в начавшемся сезоне он привычно отыграл оба матча от свистка до свистка. Нового игрока получится найти с трудом – с «Динамо» связано минимум слухов о переговорах с потенциальными игроками.

Мозес являлся сомнительным активом еще в межсезонье. Нигериец пропустил предсезонные сборы с новым главным тренером, а в расположение клуба вернулся незадолго до Суперкубка России.

После ярких матчей двух первых туров РПЛ с инсайдом относительно будущего Мозеса в России выступил Нобель Арустамян:

Я думаю, что ещё большой вопрос останется ли Мозес. Это большая проблема и большой риск. «Спартак» должен очень аккуратно к этому подходить. Агент точно предлагал его различным итальянским командам ещё 2-3 недели назад.

Позднее появилась информация, что на отъезде из России настаивает жена Виктора, а клубы, которым предложены услуги игрока, — «Интер», «Торино» и команды АПЛ . Потеря для «красно-белых» будет действительно чувствительная, старт сезона у него огненный – гол «Ахмату» из-за штрафной, принесший ничью, точная предголевая передача с середины поля к штрафной в моменте с третьим голом в ворота «Краснодара». Он делает разницу в необходимые моменты и точно принесет в актив «Спартака» несколько очков своими усилиями. Если останется.

Третий внезапный кандидат на выход Алексис Бека-Бека из «Локомотива». Привезти его в команду получилось лишь усилиями Рангника. В столичном коллективе он подрос в трансферной стоимости, закрывал позицию опорника «железнодорожников». 26 июля появились слухи об интересе к французу со стороны «Ниццы», но единства в сценарии развития событий нет – сначала сообщалось, что Алексис в ближайшее время улетит во Францию и пройдет медосмотр, а «Ницца» заплатит «Локомотиву» 15 миллионов евро. Иностранные издания говорят о сумме компенсации в 9 миллионов плюс бонусы. В любом случае москвичи продадут его дороже, чем покупали.

Последний тур обновил рекорд по количеству разгромов – ни одной игры с 1:0 на табло в итоге. Но это говорит скорее о падении уровня защиты команд (и не только). Новых Вильену, Шиманьского, Мозеса мы сможем привезти не скоро, а заменить их доморощенными футболистами не в ущерб качеству пока объективно не получается.