Бека Бека сегодня улетает на медосмотр для «Ниццы»

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сегодня, 13:57

Футболист «Локомотива» сегодня улетит во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Ниццу».

Сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро. За московский клуб полузащитник выступает с лета прошлого года.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об интересе к игроку из Франции.