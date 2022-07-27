Бека Бека сегодня улетает на медосмотр для «Ниццы»

Футболист «Локомотива» Алексис Бека Бека сегодня улетит во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Ниццу».
Сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро. За московский клуб полузащитник выступает с лета прошлого года.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об интересе к игроку из Франции.
Мы вот чувствую скоро помашем ручкой Мозесу, Николсону и Мартинсу, из ЦСКА похоже сбежал Энджуке, из Динамо Валера (по жизни😂), может до окончания спец операции в нашем чемпионате просто запретить легионеров или ограничиться тремя?
Мы вот чувствую скоро помашем ручкой Мозесу, Николсону и Мартинсу, из ЦСКА похоже сбежал Энджуке, из Динамо Валера (по жизни😂), может до окончания спец операции в нашем чемпионате просто запретить легионеров или ограничиться тремя?