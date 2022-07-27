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Бека Бека сегодня улетает на медосмотр для «Ниццы»

сегодня, 13:57

Футболист «Локомотива» Алексис Бека Бека сегодня улетит во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Ниццу».

Сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро. За московский клуб полузащитник выступает с лета прошлого года.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об интересе к игроку из Франции.

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Все комментарии
knr54gdmepq7
knr54gdmepq7
сегодня в 14:30
15 мультов? серьёзно? 5 его красная цена!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 14:25, ред.
Что-то не верится про 15 млн евро, локомотиву, думаю, максимум достанется пряник, а Бека Бека улетит в бессрочную аренду, будет числиться игроком Локо, а играть во француской лиге 1...пора уже нашим футбольным чиновникам хоть что-то сделать, а не вечно ныть про злых людей из фифа и уефа, страна уже не участвует в еврокубках, а легионеры делают всё как захотят, и похоже многие их агенты просят пересмотреть контракт на более выгодных условиях для футболиста.

Мы вот чувствую скоро помашем ручкой Мозесу, Николсону и Мартинсу, из ЦСКА похоже сбежал Энджуке, из Динамо Валера (по жизни😂), может до окончания спец операции в нашем чемпионате просто запретить легионеров или ограничиться тремя?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:17
Ветер в спину!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:08
"Сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро."

Предыдущая новость же была, что "Ницца" не вела никаких переговоров с "Локо", ну, если так, то хоть что-то.

Правда, при цене на ТМ 3 миллиона... Не знаю, как-то не верится в 15. У французских клубов обычно вообще мало денег.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:59
Серьёзная потеря для Локомотива...
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