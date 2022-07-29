Гулиев: «Я никогда бы не перешёл в ЦСКА. „Спартак“ — мой дом»

Воспитанник «Спартака» , ныне играющий за «Химки», заявил, что никогда не перешел бы в ЦСКА .

Что для меня значит «Спартак»? Это мой дом. Я был в клубе с пяти лет, прошел всю структуру и в итоге поиграл за основу. Все, что у меня есть в футбольном плане, мне дали в «Спартаке». Для меня этот клуб всегда будет стоять выше, чем остальные.