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Гулиев: «Я никогда бы не перешёл в ЦСКА. „Спартак“ — мой дом»

сегодня, 00:43

Воспитанник «Спартака» Аяз Гулиев, ныне играющий за «Химки», заявил, что никогда не перешел бы в ЦСКА.

Что для меня значит «Спартак»? Это мой дом. Я был в клубе с пяти лет, прошел всю структуру и в итоге поиграл за основу. Все, что у меня есть в футбольном плане, мне дали в «Спартаке». Для меня этот клуб всегда будет стоять выше, чем остальные.

В какой клуб я бы никогда не перешел? В ЦСКА. Я хорошо отношусь ко всем командам, но принципиальность соперничества с ЦСКА была заложена еще в детстве. Никогда бы не смог переступить через себя.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:05
Повезло ЦСКА чего греха таить...
протон
протон
сегодня в 01:05
Слава богу, иди с миром
Гость
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