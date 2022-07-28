Булыкин: «15 млн евро за Бека Бека? „Локо“ можно только поаплодировать»

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал информацию, что москвичи могут получить от «Ниццы» 15 млн евро за полузащитника .

Если у «Локомотива» получится продать Бека-Бека за € 15 млн, то это будет просто супер. Это хорошая прибавка в бюджет клуба. Если действительно получится выручить за него такую сумму, то клубу можно только поаплодировать. Надеюсь, на вырученные средства они не будут покупать легионеров, а будут обращать внимание на российский рынок или на свою молодежь — воспитывать и делать из них новых звезд.