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Булыкин: «15 млн евро за Бека Бека? „Локо“ можно только поаплодировать»

сегодня, 15:57

Экс-наставник «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию, что москвичи могут получить от «Ниццы» 15 млн евро за полузащитника Алексиса Бека Бека.

Если у «Локомотива» получится продать Бека-Бека за € 15 млн, то это будет просто супер. Это хорошая прибавка в бюджет клуба. Если действительно получится выручить за него такую сумму, то клубу можно только поаплодировать. Надеюсь, на вырученные средства они не будут покупать легионеров, а будут обращать внимание на российский рынок или на свою молодежь — воспитывать и делать из них новых звезд.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:23
Так 12 или 15? Ай,всё равно не мои,да и на очередного "беку-бяку" потратят,а не на развитие футбола и клуба.
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f4sdw7sjx24d
сегодня в 16:16
Такие цены нужны
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