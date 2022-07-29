Гаранин: «Нобоа рано выходить в старте, и не из-за выдуманных конфликтов»

Тренер «Сочи» объяснил, почему полузащитник команды получает мало игрового времени на старте сезона-2022/23.

Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств. И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов.

Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.