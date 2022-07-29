Гаранин: «Нобоа рано выходить в старте, и не из-за выдуманных конфликтов»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему полузащитник команды Кристиан Нобоа получает мало игрового времени на старте сезона-2022/23.
Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств. И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов.
Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.
А вот тут, сразу видно, как Гаранин петляет.
Нобоа - опытный ветеран, который играет пешком. Но в нашей лиге с его футбольным интеллектом и навыками, он просто Пирло и Зидан в одном флаконе.
Да, конечно, после травмы крестов в Зените, он сильно потерял в физике+ возраст дает о себе знать.
Но....
Я, конечно, не знаю, но, как можно сравнивать Цалагова и Нобоа? Как-то подозрительно, что профессиональный тренер так делает.
А вот тут, сразу видно, как Гаранин петляет.
Нобоа - опытный ветеран, который играет пешком. Но в нашей лиге с его футбольным интеллектом и навыками, он просто Пирло и Зидан в одном флаконе.
Да, конечно, после травмы крестов в Зените, он сильно потерял в физике+ возраст дает о себе знать.
Но....
Я, конечно, не знаю, но, как можно сравнивать Цалагова и Нобоа? Как-то подозрительно, что профессиональный тренер так делает.