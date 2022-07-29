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Гаранин: «Нобоа рано выходить в старте, и не из-за выдуманных конфликтов»

сегодня, 00:37

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему полузащитник команды Кристиан Нобоа получает мало игрового времени на старте сезона-2022/23.

Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств. И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов.

Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.

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Все комментарии
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 01:33
" футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте." - это шедевр
А вот тут, сразу видно, как Гаранин петляет.
Нобоа - опытный ветеран, который играет пешком. Но в нашей лиге с его футбольным интеллектом и навыками, он просто Пирло и Зидан в одном флаконе.
Да, конечно, после травмы крестов в Зените, он сильно потерял в физике+ возраст дает о себе знать.
Но....
Я, конечно, не знаю, но, как можно сравнивать Цалагова и Нобоа? Как-то подозрительно, что профессиональный тренер так делает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:23, ред.
Обычно в таких случаях игрока кидают на амбразуру, типа давай доказывай 3,14 не мешки ворочить. И будет, это Спартак).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:19
Тренеру виднее кому и когда выходить играть!
Гость
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