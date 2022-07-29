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Силкин: «„Факел“ может оказать сопротивление любому сопернику»

сегодня, 07:18
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 15:00 Не начался

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Факела».

«Факел» неплохо показал себя в первых турах и может оказать сопротивление любому сопернику. Динамовцы также достойно начали сезон с учетом всех кадровых проблем, которые могут усложнить им жизнь в Воронеже. Но если «Динамо» хочет решать серьезные задачи, то должно при любых обстоятельствах выигрывать ближайший матч. Понятно, что необходимо усиление состава, но победить «Факел» можно и с нынешним подбором игроков.

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Gahi
Gahi
сегодня в 07:22
"Факел" зажигает с первого тура, хотелось бы чтобы огня хватило до последнего тура. Удачи
Гость
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