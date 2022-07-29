Силкин: «„Факел“ может оказать сопротивление любому сопернику»

Бывший наставник «Динамо» порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Факела».

«Факел» неплохо показал себя в первых турах и может оказать сопротивление любому сопернику. Динамовцы также достойно начали сезон с учетом всех кадровых проблем, которые могут усложнить им жизнь в Воронеже. Но если «Динамо» хочет решать серьезные задачи, то должно при любых обстоятельствах выигрывать ближайший матч. Понятно, что необходимо усиление состава, но победить «Факел» можно и с нынешним подбором игроков.