Наумов: «Не вижу, за счёт чего „Локо“ может избежать поражения в Питере»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Зенита».

Если клуб продаст Бека Бека дороже той суммы, за которую его купил, то сделку можно будет признать успешной. В связи с тем, что иностранцы сейчас вообще могут просто так прервать контракт с нашими клубами и уехать, кого-то продать за приличные деньги очень сложно, а уж за большие суммы совсем тяжело. В остальном дела у «Локомотива» пока не очень. Потери очков в двух стартовых турах, сумбурная игра... И еще травмы Жемалетдинова с Фассоном сильно усложняют кадровую ситуацию для «железнодорожников». Не вижу, за счет чего они могут избежать поражения в Питере. Слишком хорошо укомплектован и организован «Зенит», чтобы оступиться дома с нынешним «Локо». Это может произойти только в случае недооценки соперника, какая была у команды Семака с «Химками».