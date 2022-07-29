Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Наумов: «Не вижу, за счёт чего „Локо“ может избежать поражения в Питере»

сегодня, 07:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Зенита».

Если клуб продаст Бека Бека дороже той суммы, за которую его купил, то сделку можно будет признать успешной. В связи с тем, что иностранцы сейчас вообще могут просто так прервать контракт с нашими клубами и уехать, кого-то продать за приличные деньги очень сложно, а уж за большие суммы совсем тяжело. В остальном дела у «Локомотива» пока не очень. Потери очков в двух стартовых турах, сумбурная игра... И еще травмы Жемалетдинова с Фассоном сильно усложняют кадровую ситуацию для «железнодорожников». Не вижу, за счет чего они могут избежать поражения в Питере. Слишком хорошо укомплектован и организован «Зенит», чтобы оступиться дома с нынешним «Локо». Это может произойти только в случае недооценки соперника, какая была у команды Семака с «Химками».

Все новости
Червиченко: «Нельзя исключать, что „Оренбург“ даст бой „Спартаку“»
Сегодня, 07:38
Кузнецов: «Просто ЦСКА в Нижнем Новгороде не будет»
Сегодня, 07:35
Силкин: «„Факел“ может оказать сопротивление любому сопернику»
Сегодня, 07:18
Гулиев: «Я никогда бы не перешёл в ЦСКА. „Спартак“ — мой дом»
Сегодня, 00:43
Гаранин: «Нобоа рано выходить в старте, и не из-за выдуманных конфликтов»
Сегодня, 00:37
Булыкин: «15 млн евро за Бека Бека? „Локо“ можно только поаплодировать»
Вчера, 15:57
Все комментарии
Nottrow
Nottrow
сегодня в 07:37
Это он верно сказал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:26
Зенит выиграет на классе!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 