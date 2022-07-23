Абаскаль перепутал «Спартак» с «Барселоной». Команда нервная, но разгромила «быков»

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вчера, 22:43

Выручили Зобнин и выгодные решения судьи.

Испанец вносит правки, а «Спартак» не понял план на игру

Огромное количество лишних касаний и невероятно тяжелый, вязкий выход из обороны в начале матча возможен, только если команда не приняла установку тренера. Денисов был в роли Рассказова – правого защитника, который теряет позицию. Хлусевич в роли Айртона — латераль, которому уютнее в атаке. Оба привыкали к позициям и соперникам.

Хуже дела обстояли в середине поля, где Зобнин, Литвинов и особенно Мартинс сначала плохо встречали футболистов «Краснодара». Повезло, что сегодня их атаковали не Крыховяк, Классон и Кабелла, но ошибок хватало. Гость из Люксембурга отдавал мячи соперникам, нарушал правила, пускал шустрых ребят из состава «горожан» за спину. Абаскаль поначалу заставлял Чернова, Джикию и Хлусевича располагать в тройке, показывая руками – играть уже.

Переход между «4-3-1-2» и «3-4-1-2» не работал. В итоге «Спартак» прекратил себя мучить. Чтобы выйти из обороны, начали работать классически – «ромб» в середине поля, в котором у Мозеса функции свободного художника, или попросту «4-3-3» с нигерийцем правее. В такой модели команда смотрелась намного живее, особенно после перерыва. Но к тому моменту были в большинстве. После непростого для «Спартака» старта матча это серьезное объяснение финального результата.

Соболев наиграл на удаление, актерство выручило Мозеса

Черников не умеет себя контролировать. Мозес, похоже, схватил ногу Александра рукой, но движение в сторону паха Виктора тоже было. Дело вряд ли в отмашке рукой, когда Черников задел плечо и шею нигерийцу, хотя это тоже нарушение. Левников имел право показать две желтые двум игрокам, а вот прямую красную карточку для Черникова разберут члены ЭСК РФС . Судья выгнал футболиста «Краснодара» без сомнений, а судья VAR его не переубедил.

До этого удаления на вторую желтую карточку точно наиграл Соболев. Александр на стандарте ударил соперника локтем. За такие фолы, даже случайные, часто показывают предупреждения. Но у арбитра был повод наказать форварда за реакцию на претензии «Краснодара». Соболев показал рукой «заткнуть рот», пантомима подходит под определение «неспортивное поведение», провоцирует ответную реакцию и ведет к конфликту.

Общее впечатление о поведении «Спартака» так себе. Абаскаль поощряет футбол с гримасничаньем, ударами исподтишка и неспортивным поведением. В прошлом туре Рыбус хватал соперника за горло и выбивал мяч с агрессией после явного фола с первой карточкой. Сегодня Соболев, имея предупреждение, размахивал локтями и полез учить соперника жизни. Некрасиво, зря испанец не запрещает такие фокусы, не красят они народную команду.

Футболистам «Спартака» не хватает класса для сложной игры

Попробуйте открыть видео интенсивного танца и повторить движения перед зеркалом. Получится ужасно, хотя вроде бы все действия профессиональных танцоров простые. Так и в футболе. Абаскаль пытается поставить «Спартаку» футбол с вечными перестроениями, но у него справа в обороне юный хавбек, два «дубовых» молодых парня в центре, а футболист, который чаще играл по правому флангу, в роли «десятки».

Хотя как раз Мозес справлялся с установками, у него много опыта и класса. Зобнину тоже стало проще, когда его отцепили от строгих защитных функций. Почти сделал дубль, но второй гол записали за Бородина. Остальным игрокам «Спартака» сложная схема не приносила удовольствия. Результат пришел, когда вернулись к простым установкам. Особо страдал Мартинс. В атаке Перейра еще ничего, а в обороне класса нет.

Играет «от ворот до ворот», тащит мяч, но по футбольному интеллекту близко не второй Фернандо. Вот только Умяров ошибался в прошлых матчах, а Пруцева тренер не увидел с первых минут. Но Мартинс сыграл менее часа. Его роль, как и роль Литвинова, не убедила против «Краснодаре». Без гола Зобнина и удаления вряд ли «Спартак» получил бы такое солидное преимущество. Зато тренер признал ошибки, вышли Умяров и Пруцев.

Основные моменты москвичей созданы после контратак

Не было «тики-таки» с позиционной игрой и коротким пасом. Сработал футбол Тедеско. Если «Факел» забил Сафонову дважды, то стоит ли удивляться четырем удачным атакам «Спартака»? В обороне у Сторожука большая беда, не удивляет конечный результат. Девять ударов «Спартака» в створ, из которых четыре голевые. Реализация бывала и лучше, но жаль, что кроме красивых действий были совсем другие.

У «Барселоны» Гвардиолы тоже бывали неэтичные уловки. Вспомните, как Бускетс зарабатывал знаменитую репутацию. Месси не был безгрешным в молодости. Вилья или Анри умели схитрить. Но те каталонцы это космического уровня команда, а «Спартак» — простые смертные. Им удается игра в схеме «4-4-2», но испанец предлагает нечто большее, и пока вынужден был отказаться от сложных решений.

Результат пришел, когда работали куда проще, чем задумывали. И влияние арбитра странно отрицать. Левников не удалил Соболева и выгнал Черникова, ключевые решения всего матча. Будет ли «Спартак» подавать апелляцию в ЭСК РФС и требовать разобрать каждый спорный эпизод? Или правосудие нужно не всегда? А без шуток, то кадровый голод «Краснодара» плюс удаление дали счет на табло.

Важная победа, которую точно не стоит переоценивать

Абаскалю не завидуйте. Зобнин разбегался, но где Роман был в дебюте игры? Промес сочинял в голове очередную песню для будущего альбома, пока не включился в избиение. Денисов и Литвинов не лидеры РПЛ по качеству футбола. Соболев не уважает соперников, что огорчает. Хлусевича не пускают на правый фланг, откуда ему атаковать удобнее. Про уровень Чернова в защите расскажут атаки более искусных форвардов.

А сегодня у тренера «Спартака» счастье. Первая победа в сезоне после третьей попытки. Соболев сильно помог в атаках, в которых его быть не должно было после упущенного судьей удаления. И как оценивать этот факт? В разных составах могли не сработать опыт травмированного Джикии, Мозеса, Промеса и Зобнина. «Спартак» выиграл уже после серии судейских решений, которые обязательно обсудят, как и удачные атаки гостей.

Абаскалю важно не забывать, где оказался. Чем четче и проще объясняет задачи – тем больше футбола вместо мучений получит. Выиграл «Спартак» из прошлого. Еще при Ваноли видели Мозеса в роли свободного художника, а Соболева в роли ассистента. Про Зобнина давно знают, что Роман с голевым чутьем. А забей «Краснодар» первым в равных составах – вырос бы шанс на 2:2, а без Черникова случился разгром.

Кто-то скажет, что «Спартаку» воздалось за первый тур и легкость, с которой их разнес «Зенит» вопреки стараниям москвичей. В любом случае молодого соперника сломали однозначно и показательно, но с оговоркой о красной карточке. «Краснодар» выжал один удар в створ с игры, причем прямо в Селихова, а забил лишь с пенальти. Глупый эпизод – отскок от лица в руку, но по современным правилам это нарушение.

А выводы делать рано. Не исключено, что не «Спартак» сильный, а «горожане» слабые. Потеряли очки против «Факела» и Абаскаля, плохой старт сезона. Еще хуже от понимания, что если Каттани собрал команду с резервом, то у Сторожука почти все лучшие были на поле и однозначно проиграли «Спартаку» вдесятером.