Алдонин: «Не стал бы говорить, что ЦСКА будет претендовать на золото»

Экс-полузащитник ЦСКА оценил победу красно-синих над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ .

Не стал бы распевать хвалебные оды ЦСКА и говорить, что команда будет реальным претендентом на золото. Отличное начало сезона, но, исходя из конкретных соперников, что будет дальше – посмотрим. Очень показательным будет матч с «Зенитом».

Меня очень радует, что здорово начинаются атаки, как себя проявляет Карраскаль, который очень активен, мобилен и сильно влияет на игру в атаке, создавая голевые моменты, постоянно идя в обводку и забивая после прекрасных передач Акинфеева. Игорь в большом порядке, вспомнить хотя бы эпизод, где он выручил после выхода один на один с Мелкадзе.