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Алдонин: «Не стал бы говорить, что ЦСКА будет претендовать на золото»

вчера, 22:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил победу красно-синих над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

Не стал бы распевать хвалебные оды ЦСКА и говорить, что команда будет реальным претендентом на золото. Отличное начало сезона, но, исходя из конкретных соперников, что будет дальше – посмотрим. Очень показательным будет матч с «Зенитом».

Меня очень радует, что здорово начинаются атаки, как себя проявляет Карраскаль, который очень активен, мобилен и сильно влияет на игру в атаке, создавая голевые моменты, постоянно идя в обводку и забивая после прекрасных передач Акинфеева. Игорь в большом порядке, вспомнить хотя бы эпизод, где он выручил после выхода один на один с Мелкадзе.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:34
А никто из серьезных людей об этом и не говорит. Надо состав хотя бы человек 18 иметь, а не 12 , как сейчас.
drug01
drug01
вчера в 22:28
Зачем спешить делать выводы
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:14
Рановато вести разговор.
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