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Абаскаль посвятил победу в матче с «Краснодаром» Каттани, фанатам и супруге

вчера, 22:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).

Прежде всего я хотел бы поблагодарить и посвятить первое очко Луке Каттани, который пригласил меня в клуб и благодаря которому я здесь. Второе очко хотел бы посвятить нашим болельщикам, которые невероятно нас поддерживали — мы будто играли на домашнем стадионе. Третье очко я хотел бы посвятить своей супруге, которая пожертвовала многим и находится со мной в России.

Первые минуты были хороши в исполнении «Краснодара», нам пришлось очень непросто. Нужно отдать должное сопернику за этот период, но после мы смогли направить игру в нужное русло и сделать все так, как мы и готовились. «Краснодар» давал много возможностей, было много пространства, и их голкипер всегда старался играть напрямую вперед — мы хотели это использовать. Во владении порой немного не хватало конкретики, но в целом игра у нас получилась.

Не было ли страха, что Соболев получит вторую желтую карточку? Футбол состоит из моментов, и сегодня, например, пропущенный гол в какой-то степени тоже изменил наш план на игру. Это бывает, и в этом футбол. Что касается игры Соболева, то он провел отличный, просто невероятный матч. Он хорошо боролся и цеплялся за мяч, это в принципе то, что он умеет. Могу лишь его похвалить и пожелать ему играть в том же духе.

Понятно ли, насколько у Джикии серьезное повреждение? Мы сейчас не знаем точный диагноз, медицинское обследование будет позже. Он почувствовал боль в приводящей мышце в первом тайме и в перерыве сказал об этом. Тем не менее он проявил характер и достойно провел минуты на поле во втором тайме, показав себя настоящим спартаковцем, который бьется за клуб и эмблему.

Стоит ли ждать Денисова на позиции правого защитника после того, как Рыбус сможет играть? У нас в целом очень молодая команда, и Денисов — очень молодой игрок, об этом не нужно забывать. В данном случае ему нужно получать больше игрового времени, даже если он играет не на своей позиции. Он отдается матчу полностью, он готов, и у него большое желание. Очень важно ему было получить эти минуты против такого соперника. Этот опыт ему очень важен, мы должны поддерживать его. Он очень молод. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:57
Выиграли абсолютно заслуженно и могли забить штук 10 и это была бы самая крупная победа в истории чемпионатов, но снова очень низкая реализация моментов + необходимо исключить в дальнейшем первые минуты сегодняшнего матча...
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 01:18
В этот список смело можно заносить свистуна Левникова.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:57
Остапа понесло , может это последняя победа в чемпионате ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:56
Краснодару просто не повезло
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:54
Вот уже и понесло
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:52
Какой молодец.
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