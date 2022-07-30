«Ливерпуль» выиграл Суперкубок Англии

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии (3:1).
Счет открыл игрок мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд с паса Мохамеда Салаха на 21-й минуте. Ответный мяч на 70-й забил Хулиан Альварес, а Салах на 83-й минуте вывел свою команду вперед. Третий гол «красных» забил Дарвин Нуньес на 90+4-й минуте.
В прошлом сезоне этот трофей достался «Лестеру», который переиграл «горожан» со счетом 1:0.
Холланд пока ни о чем.И видно игра МС не заточена под 9-ку.Отрезан он был от полузащиты. А Нуньес наоборот очень дерзкий и толковый нап.Пришелся ко двору в Ливерпуле.Пенку заработал, гол забил.Классный матч.
Гвардиоле придется очень постараться втиснуть Эрлинга в систему, в глаза сильно бросается его инородность в данном составе.
Холланд пока ни о чем.И видно игра МС не заточена под 9-ку.Отрезан он был от полузащиты. А Нуньес наоборот очень дерзкий и толковый нап.Пришелся ко двору в Ливерпуле.Пенку заработал, гол забил.Классный матч.
Гвардиоле придется очень постараться втиснуть Эрлинга в систему, в глаза сильно бросается его инородность в данном составе.