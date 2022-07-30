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«Ливерпуль» выиграл Суперкубок Англии

сегодня, 20:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии (3:1).

Счет открыл игрок мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд с паса Мохамеда Салаха на 21-й минуте. Ответный мяч на 70-й забил Хулиан Альварес, а Салах на 83-й минуте вывел свою команду вперед. Третий гол «красных» забил Дарвин Нуньес на 90+4-й минуте.

В прошлом сезоне этот трофей достался «Лестеру», который переиграл «горожан» со счетом 1:0.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:14
Ясно, кто главный фаворит в АПЛ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 22:08
Согласен, только это всё еще предсезонка, а значит, трофей пустяшный, вот если в сезоне сие дияние повторится, вот тут можно будет заявлять!)
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 22:05
Из того что я видел по эпизодам, Холанд уже оситизелся) имел несколько отличных шансов прошить вратаря, но то мазал, то совсем корявые трюки исполнял.
Но игра в целом равная была до пенки
АбдуФотий
АбдуФотий ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 21:58
Адекватный болелщик!
Bwag25493
Bwag25493
сегодня в 21:57
    Borderlands
    Borderlands ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 21:48
    Ну по крайней мере Нуньес пока впереди,и явно показывает что не уступает Холланду,посмотрим что будет дальше.Если МС нужно перестраивать игру под Холланда,и неизвестно получится ли,то Ливерпулю не надо,они сменили одного напа на другого.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 21:43
    Всех Красных с победой и трофеем! Арнольд классно положил, ну и Нуньеса с первым голом официальных матчах. Ждем начало АПЛ.
    Viduka
    Viduka ответ Borderlands (раскрыть)
    сегодня в 21:39
    Дело как раз в одной игре, а быстрее Холанда разве что только Мбаппе:) Просто Сити несколько отвык от игры с центральным нападающим, да и сам норвежец еще не набрал форму, но всё это дело времени:)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 21:38
    С победой Ливерпуль и болельщиков этого клуба! Отличный матч выдали. Поставили Гвардиолу и его команду на место. Египетский нападающий Мохаммед Салах записал на свой счёт гол+голевую передачу. Вот и новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес забил в официальном матче. Надеюсь, что они в АПЛ оставят Манчестер Сити позади. Чтоб Пепа Гвардиолу уволили и назначили другого тренера.
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 21:37
    Ливерных с победой!
    Пэпку раскатали как школьника!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 21:35
    Добра Вам! Как я уважаю Вас за Ваш образ мыслей и мышления. Спасибо, низкий поклон Вам.
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 21:32
    Ну что ж, первый матч в сезоне вышел для Сити неудачным. Будем верить, что на длинной дистанции МС возьмет свое!

    Ливерпуль, с победой!
    Elliada
    Elliada ответ Бык без трезубца (раскрыть)
    сегодня в 21:14
    Ничего страшного. МС борется за каждый трофей. Каждый трофей важен. Проблема Суперкубка в том, что он в начале сезона. Игроки еще сонные. Сити раскачается и выдаст отличный сезон, как всегда. Ливерпуль сдуется в конце, как всегда
    Borderlands
    Borderlands
    сегодня в 21:13
    Все таки Дарвин сильнее ,чем Эрлинг.И дело не в одной игре,он просто мобильнее,быстрее, и компактнее. Скорее всего забьет больше.
    Vane4ek
    Vane4ek
    сегодня в 21:13
    Ливерпуль красавцы!)) Нуньеса с почином!))
    Бык без трезубца
    Бык без трезубца ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    сегодня в 21:12
    Но трофей все таки есть ) Конечно любому болельщику Ливерпуля хотелось бы большего. Нужно отметить тот факт что Нуньес отличился, а ты представляешь каково сейчас болельщикам МС, мало того что Холланд провалил матч, так еще и трофей не взяли.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 21:09
    СП должен состоятся не летом а в разгар сезона,игроки не в форме и интереса мало,то есть после первого отрезка сезона зимой.
    Elliada
    Elliada ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 21:09, ред.
    Никто не обижается. Просто удивляюсь реакции болельщиков Ливерпуля. Когда Ливерпуль регулярно проигрывал Кубки, они писали, что они мусорные, когда выиграли радуются как будто АПЛ выиграли. Скоро еще один парад сделают из-за победы в Суперкубке
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 21:08
    Дарвин в этом сезоне забьет больше, чем Эрлинг. Болельщиков Ливерпуля с Победой! Клопп топ!
    allemz
    allemz
    сегодня в 21:08
    МС как сонные мухи играли, будто отпуск и не заканчивался, все линии играли вяло и чилили 90 минут, Кевин вообще минус
    Ливерпуль наоборот, играл на полных оборотах и было видно, что к игре готовились серьезно, что и помогло добиться заслуженного результата. Поздравим с победой!
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 21:06, ред.
    Всем Добра!!!

    МС не обижайтесь....ВСЕХ болельщиков Ливера и себя тоже ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!
    Клопу отдельная благодарность!!!!!!!!!!!!!!!!!
    L. F. С.
    L. F. С.
    сегодня в 21:05
    Первый трофей есть ✅
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 21:05
    Очень тухлая игра от Манчестер Сити, в прочем как всегда в начале сезона. У них такая особенность что они еле еле раскачиваются, матчей 10, а потом как понесет... Я считаю это даже к лучшему, луч ближе к середине таблицы набрать форму чем в начале, у Ливерпуля такая особенность что они сильно начинают и еле еле заканчивают
    DVL
    DVL
    сегодня в 21:05
    Сезон начался с трофея. Всех красных поздравляю! С началом футбольного сезона всех!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 21:04
    Поздравляю красных с победой и первым трофеем в новом сезоне!) Неплохое начало.
    Ну и Нуньес молодец, в первом же официальном матче отличился парень) в их споре с Холондом он уже впереди.
    Сезон обещает быть интересным, командам удачи.
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    сегодня в 21:04
    Болельщиков Ливерпуля с Суперкубком!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 21:03
    Чуть больше чем предсезонный матч, но, по-прежнему, ничего особенного
    Borderlands
    Borderlands
    сегодня в 21:02, ред.
    С победой Ливерпуль! Сильнее сыграли и выиграли.

    Холланд пока ни о чем.И видно игра МС не заточена под 9-ку.Отрезан он был от полузащиты. А Нуньес наоборот очень дерзкий и толковый нап.Пришелся ко двору в Ливерпуле.Пенку заработал, гол забил.Классный матч.

    Гвардиоле придется очень постараться втиснуть Эрлинга в систему, в глаза сильно бросается его инородность в данном составе.
    Гость
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