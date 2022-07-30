«Зенит» разгромил «Локомотив» в РПЛ

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сегодня, 19:28

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура РПЛ (5:0).

Счет открыл Вендел на 64-й минуте. Клаудиньо удвоил преимущество хозяев на 76-й, а Иван Сергеев на 80-й минуте забил третий гол своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник москвичей Дмитрий Баринов совершил фол на Малкоме в своей штрафной площади, за что получил красную карточку. Гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. На 90+3-й минуте Сергеев установил окончательный счет.

После матча «Зенит» лидирует в лиге (7 очков), «Локомотив» идет на 12-й строчке (2 очка). Ранее в туре «Факел» и «Динамо» сыграли вничью.