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«Зенит» разгромил «Локомотив» в РПЛ

сегодня, 19:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура РПЛ (5:0).

Счет открыл Вендел на 64-й минуте. Клаудиньо удвоил преимущество хозяев на 76-й, а Иван Сергеев на 80-й минуте забил третий гол своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник москвичей Дмитрий Баринов совершил фол на Малкоме в своей штрафной площади, за что получил красную карточку. Гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. На 90+3-й минуте Сергеев установил окончательный счет.

После матча «Зенит» лидирует в лиге (7 очков), «Локомотив» идет на 12-й строчке (2 очка). Ранее в туре «Факел» и «Динамо» сыграли вничью.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 20:46
Баринов хочет в Валенсию
протон
протон
сегодня в 20:41
Локомотив был неплох в первом тайме, боролись, бились, старались. Но во втором бензин кончился. Очередная поездка в Санкт-Петербург закончилась разгромом.
Поздравления всем болельщикам Зенита с крупной победой на хорошим соперником! С победой, Зенит!

Локо просто не выдержал темпа, который предложил Зенит. И после второго гола смирился с поражением, совсем перестав атаковать. Можно сетовать на то, что судья затянул с заменой травмированного Ненахова, но это не имеет отнощения даже к третьему голу Зенита, ибо футбол не хоккей. Численное большинство тут реализуется не менее, чем за полчаса и только в игре с максимальной интенсивностью. А интенсивность была максимальной до гола Клаудиньо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:40
Зенит сделал выводы после первого тайма, принял меры, выполнил установку тренера.Результат на табло
Borderlands
Borderlands
сегодня в 20:39
Что это вообще было)))))
протон
протон
сегодня в 20:38
Закрыл Баринов, ничего не скажешь
CSKA2012
CSKA2012 ответ protest58us (раскрыть)
сегодня в 20:32
Ясно, посмотрим кто кого уже скоро, я тебе напишу после мячика.
Jeka1990
Jeka1990
сегодня в 20:24
Зениту не надо петь дифограмы что они чемпионы уже , тот же Факел и может клылошки обломить . А так все будет ясно в с матчем ЦСКА, Федотов тоже с ЦСКА не подарок и от этого матча зависит как зенит с себя представляет. А ЦСКА удачи .
protest58us
protest58us ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 20:21, ред.
Это все из разряда фантастики, как например если твой расклад сработает , то выпустим дзюбу который зальёт вашего опорника семенной жидкостью и тот не сможет играть по состоянию здоровья ибо беременным и с психическим расстройством играть нельзя
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 20:15
на финише чемпионата, покричим вместе с бывшим игроком ЦСКА Дзагой, кричалку одну известную про Зенитушку )хахах
161регион
161регион
сегодня в 20:13
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Wolf77785 (раскрыть)
    сегодня в 20:11
    Обломаем обломаем, по ногам новый опорник чуть чуть постучит Малкому и Ко и будут ходить плакать Ваши бразильцы по полю))))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 20:11
    Держались, держались и а итоге рассыпались.
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984 ответ pomor45 (раскрыть)
    сегодня в 20:11
    это фол отчаяния, есть фолы, не вызывающие сомнений, просто берёт и валит
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 20:01
    Вот, зачем Баринову понадобился этот дурацкий фол последней надежды на исходе заведомо проигранного матча? Теперь пропустит следующую игру, может две, в которых был бы очень нужен. Потеря очков ЛОКО в следующих играх ляжет на его совести.
    makkie
    makkie
    сегодня в 19:58
    Ожидаемая победа Зенита и удаление Баринова 😉

    Про составу Зенит вне конкуренции. Если остальным приходится вводить в состав молодёжь и играть средними иностранцами за доступную цену, то в распоряжении Семака лучшие игроки РПЛ, которые делают разницу на поле.

    Санкции Зенит не коснулись. Они и сейчас могут привезти футболиста за 20 млн... если тот согласится на переезд в Россию.
    protest58us
    protest58us ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 19:56, ред.
    Не будет у Зенита газпрома, будет частный владелец либо условный Потанин или какой нибудь шей или китаец..это произойдёт по двум причинам
    1.Зенит какой-никакой но бренд, которому ЦСКА в подметки не годится сейчас, на постсоветском пространстве в этом плане конкурировать могут только Спартак,Шахтёр и Динамо Киев,
    2. Пока президент жив он не даст опуститься команде из родного города и поможет найти вменяемых владельцев, из тех категорий которые я описал
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ suiw (раскрыть)
    сегодня в 19:54
    Характер и настойчивость посильнее грызных денег, думаю даже спартак накажет зенит.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 19:54
    В одну калитку, Хотя в первом тайме упирались...
    leonid_spb58
    leonid_spb58
    сегодня в 19:53
    молодцы
    suiw
    suiw
    сегодня в 19:53
    Газпром - единственная организация, не пострадавшая от санкций. Денег у них как грязи. Борьба в РПЛ будет за 2 место
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ protest58us (раскрыть)
    сегодня в 19:53
    Читай историю догазпромовского зенита, не станет газпрома и мы все узнаем настоящий зенит, величайщие Топедо и ЦСКА никогда не были по зубам зенита, это не я придумал это история.
    sv_1969
    sv_1969 ответ protest58us (раскрыть)
    сегодня в 19:52
    не буду спорить это без толку!
    protest58us
    protest58us ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 19:52
    Провал только с Мальмё, с брюгге неплохая команда и там Зениту ничего не светило, в плане турнирной таблицы(после первого проигрыша им) а вот если бы Мальмё обыграли то можно было бы и с Челси за выход из группы пободаться…
    STVA 1
    STVA 1 ответ XL-965 (раскрыть)
    сегодня в 19:51
    при чем тут санкции? им и до этого не было равных! имея такого спонсора это не удивительно!
    Petergoff
    Petergoff
    сегодня в 19:51
    Зенит-С победой!!!!! Без напряга. . Спокойно. На классе.
    sv_1969
    sv_1969 ответ protest58us (раскрыть)
    сегодня в 19:50
    И с Брюгге и с Мальмё)) Очнитесь... Хотя о чём это я ))
    XL-965
    XL-965
    сегодня в 19:48
    Зениту равных сейчас в России нет, и не будет думаю еще лет 5-10, пока не снимут санкции и не допустят до ЕК
    protest58us
    protest58us ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 19:48
    Ну да, с Челси например на равных играют
    sv_1969
    sv_1969 ответ Путин007 (раскрыть)
    сегодня в 19:47
    это грЯзьпрЁм на другом уровне в РПЛ)))а вот ЕК показывают уровень лазурных)))
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 19:47
    Фельдмаршал Цинбауэр и генерал армии Компьер после очередной неудачи вновь отошли на ранее подготовленные позиции для перегруппировки и нанесения наконец-то сокрушительного удара.
    Гость
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