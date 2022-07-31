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Баринов: «До 60-й минуты мы играли с „Зенитом“ на равных»

сегодня, 01:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

Наверное, до 60-й минуты мы играли на равных. И у нас были моменты, и у них. Первый тайм вообще идеальным получился, я считаю, в плане обороны и выходов в контратаки. Было нормально.

А пропустили первый гол, и, наверное, переломный момент случился, когда у нас не знаю, что произошло, но нам не разрешили выпустить двух игроков. У нас были замены, мы играли в меньшинстве. Я не знаю, будем разбираться с этим. После этого мы посыпались. Надо разбираться.

Такое невозможно, я считаю. Пять минут не выпускать наших игроков, при этом мы играем против «Зенита» в меньшинстве — для меня это непонятно. Посмотрим, будем разбираться, наверное. Наше руководство посмотрит и увидит, какие были ошибки.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:07
Дима, ну вот в чем смысл валить игрока на последней минуте при счете 0:3, получать красную и дисквалификацию на сложнейший выезд в Краснодар?
Я понимаю, там не было времени все взвесить, и наверняка в пылу борьбы все делалось инстинктивно.... Но все же?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:02
Весь матч надо играть как до 60 минуты!
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