Игонин: «Нельзя сказать, что это лёгкая победа для „Зенита“»

Экс-игрок «Зенита» оценил игру команды во встрече против «Локомотива» в РПЛ (5:0).

«Локо» очень хорошо подготовился к этому матчу и физически, и тактически. Были возможности забить гол в начале игры. Нельзя сказать, что это лёгкая победа для «Зенита». Только когда второй гол забили, стало более или менее спокойно за результат. Было понятно, что сейчас «Локо» придётся рисковать, делать замены и играть в другую тактику, что было на руку «Зениту».

«Зенит» продолжает играть в свой футбол. Он достаточно агрессивно атакует, контрпрессингует. Касательно контрпрессинга, мне видится, что от игры к игре «Зенит» прибавляет. Однако что касается позиционной обороны, мы видим, что у «Локо» получались и передачи с фланга, и были опасные моменты. Над этим компонентом надо ещё работать.