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«Как такое может быть?» Тренер «Факела» высказался о введении Fan ID

сегодня, 09:53

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о начале работы системы Fan ID на стадионе в Воронеже.

Что касается решения фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID, я слабо в этом что-то понимаю. Любой вид спорта — для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один — есть.

Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем всё для людей.

Также недавно гендиректор «Факела» объяснил, почему клуб продаёт абонементы за 1670 рублей.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:10
Дураков в Росси хватает.
v2u8ckgbbg7w
v2u8ckgbbg7w ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:04
а в Воронеже почему то ID не помешал собрать полный стадион, так что не все в ID..,
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:02
Дурацкая затея
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:57
Для людей это не у нас
ОПС
ОПС
сегодня в 09:57
Оказывается, что может.
Гость
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