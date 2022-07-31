«Как такое может быть?» Тренер «Факела» высказался о введении Fan ID

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о начале работы системы Fan ID на стадионе в Воронеже.
Что касается решения фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID, я слабо в этом что-то понимаю. Любой вид спорта — для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один — есть.
Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем всё для людей.
Также недавно гендиректор «Факела» объяснил, почему клуб продаёт абонементы за 1670 рублей.