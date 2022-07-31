Гендиректор «Сочи»: «Мы надеемся на увеличение количества болельщиков»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что количество зрителей на домашних матчах команды в дальнейшем будет возрастать.

Конечно, хочется, чтобы посещаемость соответствовала уровню команды и региона, но на сегодняшний момент — это неплохой результат. Тут много отдыхающих, нужно приобрести билет и карту болельщика, не все готовы идти за получением карты.

Хотя все возможности для этого были организованы, на стадионе достаточно много окон [многофункционального центра]. Мы надеемся на увеличение количества болельщиков.