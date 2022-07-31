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Гендиректор «Сочи»: «Мы надеемся на увеличение количества болельщиков»

сегодня, 12:02

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что количество зрителей на домашних матчах команды в дальнейшем будет возрастать.

Конечно, хочется, чтобы посещаемость соответствовала уровню команды и региона, но на сегодняшний момент — это неплохой результат. Тут много отдыхающих, нужно приобрести билет и карту болельщика, не все готовы идти за получением карты.

Хотя все возможности для этого были организованы, на стадионе достаточно много окон [многофункционального центра]. Мы надеемся на увеличение количества болельщиков.

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Все комментарии
wuhr29y5kwzf
wuhr29y5kwzf
сегодня в 12:27
Играть и судить нужно достойно, тогда и люди потянутся на стадионы, и ID не помешают, пример первый матч в Воронеже...
drug01
drug01
сегодня в 12:21
Также успешно играть тогда будут
saescsh6d6ws
saescsh6d6ws
сегодня в 12:08
Fan ID многих отпугивает.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:07
Надейся и жди как в песне поётся
Гость
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