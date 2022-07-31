Вторую игру РПЛ с Fan ID посетили менее 4000 человек

Матч 3-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» посетили 3772 зрителя.
Игра в Сочи стала второй в этом сезоне РПЛ, для прохода на которую было необходимо предоставить Fan ID.
Первый матч РПЛ, на котором была задействована система Fan ID, состоялся 29 июля в Екатеринбурге. На игру «Урала» с «Краснодаром» (1:3) пришли 2997 зрителей.
Нет болельщиков - нет проблем. Нужно довести ещё количество силовиков на матчах по отношению к зрителям к соотношению 2:1 и тогда заколосится футбол на просторах необъятной.
«Есть тема!»: Счастливые семьи наполняют безопасные стадионы. Установлен новый рекорд посещаемости матчей с FanID.
В течение июня-июля в московских Лужниках прошли три больших концерта - Баста, Руки Вверх и Лепс. Каждый раз на пути к станции метро был выстроен коридор из росгвардейцев. Вопрос - зачем? Там 75% публики девушки. Кто-то собирался ломать турникеты?
Нет болельщиков - нет проблем. Нужно довести ещё количество силовиков на матчах по отношению к зрителям к соотношению 2:1 и тогда заколосится футбол на просторах необъятной.
«Есть тема!»: Счастливые семьи наполняют безопасные стадионы. Установлен новый рекорд посещаемости матчей с FanID.
В течение июня-июля в московских Лужниках прошли три больших концерта - Баста, Руки Вверх и Лепс. Каждый раз на пути к станции метро был выстроен коридор из росгвардейцев. Вопрос - зачем? Там 75% публики девушки. Кто-то собирался ломать турникеты?