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Вторую игру РПЛ с Fan ID посетили менее 4000 человек

сегодня, 02:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Матч 3-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» посетили 3772 зрителя.

Игра в Сочи стала второй в этом сезоне РПЛ, для прохода на которую было необходимо предоставить Fan ID.

Первый матч РПЛ, на котором была задействована система Fan ID, состоялся 29 июля в Екатеринбурге. На игру «Урала» с «Краснодаром» (1:3) пришли 2997 зрителей.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 02:37
Про Fan ID, Чем дальше в лес тем меньше телефонов...
протон
протон
сегодня в 02:34, ред.
Нужно ещё больше заборов, больше закрытых дверей, больше рамок металлоискателей, а то ходят туда-сюда. Дома надо сидеть.
Нет болельщиков - нет проблем. Нужно довести ещё количество силовиков на матчах по отношению к зрителям к соотношению 2:1 и тогда заколосится футбол на просторах необъятной.
«Есть тема!»: Счастливые семьи наполняют безопасные стадионы. Установлен новый рекорд посещаемости матчей с FanID.
В течение июня-июля в московских Лужниках прошли три больших концерта - Баста, Руки Вверх и Лепс. Каждый раз на пути к станции метро был выстроен коридор из росгвардейцев. Вопрос - зачем? Там 75% публики девушки. Кто-то собирался ломать турникеты?
Гость
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