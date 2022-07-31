Вторую игру РПЛ с Fan ID посетили менее 4000 человек

1659223753

сегодня, 02:29

Матч 3-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» посетили 3772 зрителя.

Игра в Сочи стала второй в этом сезоне РПЛ , для прохода на которую было необходимо предоставить Fan ID.