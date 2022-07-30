Первая игра с Fan ID собрала меньше зрителей, чем в разгар пандемии. Система убьёт посещаемость

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сегодня, 16:28

Скоро на всех стадионах страны.

В Екатеринбурге опустели трибуны

Когда «Урал» играл хорошо, то на домашние матчи в РПЛ собирал 18-20 тысяч человек, приличная поддержка. Стадион позволял, команду в городе любят. Даже в разгар коронавируса, когда гибли тысячи людей в больницах, на трибуны приходило около 6 000 человек. Только ограничения заставили посещаемость временно нырнуть ниже, но та статистика не имеет отношения к нынешней ситуации.

На игру против «Краснодара» в Екатеринбурге смогло попасть 2 997 человек. Даже лютой зимой раньше собирали большую аудиторию. Многие фанаты жалуются, что Госуслуги не хотят регистрировать их заявки. Есть проблемы с системой идентификации по лицу. Нужно записываться на прием, физически идти оформлять документы. Летом это помешают сделать отпуска, осенью – лень, работа и учеба.

Посещаемость РПЛ упала критически. Из Екатеринбурга жалуются, что не срабатывал QR-код. Оформлены дополнительные документы, а не пускали к услуге, за которую сам же человек заплатил. Речь о первом домашнем матче «Урала» в сезоне, но его увидели единицы. Если такие проблемы в Екатеринбурге, страшно представить, что будет в Москве.

Когда две толпы фанатов перед дерби окажутся в огромных очередях у турникетов, поскольку не сработают дополнительные пропуска и все побегут к стюардам за помощью, то до конфликтов недалеко. Как минимум, с охраной. Помним историю с «армейцами» и полицией. И важен еще один момент: в Екатеринбурге охрану больше волновал QR-код, чем билет. Стюарды никогда не сверят 50 тысяч документов вручную.

Станет проще попасть на стадион с чужим Fan ID? Например, бородатому белому мужчине. Наслушавшись возмущенных фанатов, которые оказались в пробной группе, остается развести руками. Закон готовили долго, откладывали, а процедура оформления пропусков поверх существующих – билет на матч выполнял свои функции прекрасно, является издевательством над болельщиками, коих и так мало.

Ультрас не откажутся от протестов

Какой смысл, если другие на личном опыте доказывают правоту организованных фанатов? В будущем можно приехать в Москву раз на пять лет на матч любимого «Спартака», иметь на руках билет, но возникнут проблемы с Fan ID – не попадешь на игру. Например, случайно попадете в черный список. Также можно выгнать с арены на неопределенное время абсолютно любого человека без рассмотрения дела, и вот тут законность под сомнением.

Достаточно не выдать разрешение. Если увидели хаос в Екатеринбурге, где максимум нужно 20 000 пропусков, чего ждать в Москве или в Санкт-Петербурге? Пока систему в РПЛ запустили лишь в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Всюду будет кризис посещаемости. А тот же «Ростов» прямо зависит от поддержки зрителей. Если завтра увидим пустой стадион против непростых «Химок», то Карпин будет ближе к поражению.

Точно недосчитаются денег и фанатов. Многие болельщики с центральных трибун принципиально отказываются оформлять FanID в знак солидарности с ультрас. Законодатели за долгие месяцы не объяснили, в чем смысл системы. Смешной аргумент «решили – надо исполнять» стал мемом. Коммуникация провалена, аргументов у тех, кто потратит 773 миллиона рублей только на первом этапе внедрения системы, не нашлось. Они их не искали.

Идея с Fan ID не понравилась народу

Рассказы о новом слове в безопасности смешат. В Екатеринбурге можно было зайти с чужим кодом. «За» Fan ID высказываются строго люди, с которыми на одном секторе сидеть не хотелось бы. Редко в РПЛ бывает настолько однозначная реакция на знаковое решение. Да, ни один клуб не живет с денег в дни матчей. Фанаты вносят посильный, но в процентном выражении небольшой вклад в бюджет клуба.

Но ведь приносят, сколько могут. Дело не строго в рублях, а и в культуре живой поддержки спорта. Пустая арена не только унылая, но и опасная. Уровень РПЛ без еврокубковой морковки изменится, а вернуть народ на трибуны сложнее, чем выгнать оттуда. Сами авторы закона это понимают, поэтому отложили внедрение в Москве или Санкт-Петербурге на будущее. Тот случай, когда решение принято, в ходе народных дебатов и теперь на практике поняли, что бессмысленное.

Современные формы слежения за людьми позволяют найти любого нарушителя. Да и не было их особо. Реально вопиющие случаи, вроде срыва матчей или массовых драк фанатов, остались в прошлом. Персональную работу с ультрас вели десятки лет, еще после сожженных автомобилей в Москве после азиатского турне сборной на ЧМ -2002. Организованные фанаты проносили на арены пиротехнику, но проблема не в пропусках, а в охранниках, пускавших ящики с файерами.

И так трибуны много где, вроде Казани, пустовали. А добавились прелести бюрократии, не работают приложения, не принимает код, нужно ехать оформлять пропуск физически. Итог очевиден. В Ростове-на-Дону могли собрать аншлаг, а в лучшем случае наберут 5-7 тысяч в матче-открытии сезона. Иной антураж, другой настрой команды Карпина. Снова играть на пустых аренах, как в коронавирус. В Самаре берут за билет на футбол всего по 8 рублей, поскольку иначе народ не придет.

Лучше построили бы футбольные поля

Акции с бесплатным проходом одноразовые и вредят клубам. Российский футбол и так бедовый, а теперь его решили добить. Представьте, как будет смотреться обновленный кубок, если в поединке уровня «Спартака» против «Динамо» или ЦСКА увидят пустые фанатские сектора и полупустые центральные трибуны. Убьют интересную идею в зародыше, а РПЛ уже страдает из-за потери живого интереса.

В конце концов, просто неспортивно. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» без Fan ID, а «Ростов» с ограничениями. «Крылья Советов» и «Ростов» решили выбить из списка опасных гостевых соперников? «Сочи» тоже бьют. «Фишт» был почти пустым, теперь посещаемость помножат на ноль. Там где было плохо – сделали еще хуже, а где было терпимо или хорошо – откатят на десятилетия назад. Потеря денег, причем государственных, конфликты с фанатами, недовольство тысяч зрителей.