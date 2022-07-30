Первая игра с Fan ID собрала меньше зрителей, чем в разгар пандемии. Система убьёт посещаемость

Скоро на всех стадионах страны.
В Екатеринбурге опустели трибуны
Когда «Урал» играл хорошо, то на домашние матчи в РПЛ собирал 18-20 тысяч человек, приличная поддержка. Стадион позволял, команду в городе любят. Даже в разгар коронавируса, когда гибли тысячи людей в больницах, на трибуны приходило около 6 000 человек. Только ограничения заставили посещаемость временно нырнуть ниже, но та статистика не имеет отношения к нынешней ситуации.
На игру против «Краснодара» в Екатеринбурге смогло попасть 2 997 человек. Даже лютой зимой раньше собирали большую аудиторию. Многие фанаты жалуются, что Госуслуги не хотят регистрировать их заявки. Есть проблемы с системой идентификации по лицу. Нужно записываться на прием, физически идти оформлять документы. Летом это помешают сделать отпуска, осенью – лень, работа и учеба.
Посещаемость РПЛ упала критически. Из Екатеринбурга жалуются, что не срабатывал QR-код. Оформлены дополнительные документы, а не пускали к услуге, за которую сам же человек заплатил. Речь о первом домашнем матче «Урала» в сезоне, но его увидели единицы. Если такие проблемы в Екатеринбурге, страшно представить, что будет в Москве.
Когда две толпы фанатов перед дерби окажутся в огромных очередях у турникетов, поскольку не сработают дополнительные пропуска и все побегут к стюардам за помощью, то до конфликтов недалеко. Как минимум, с охраной. Помним историю с «армейцами» и полицией. И важен еще один момент: в Екатеринбурге охрану больше волновал QR-код, чем билет. Стюарды никогда не сверят 50 тысяч документов вручную.
Станет проще попасть на стадион с чужим Fan ID? Например, бородатому белому мужчине. Наслушавшись возмущенных фанатов, которые оказались в пробной группе, остается развести руками. Закон готовили долго, откладывали, а процедура оформления пропусков поверх существующих – билет на матч выполнял свои функции прекрасно, является издевательством над болельщиками, коих и так мало.
Ультрас не откажутся от протестов
Какой смысл, если другие на личном опыте доказывают правоту организованных фанатов? В будущем можно приехать в Москву раз на пять лет на матч любимого «Спартака», иметь на руках билет, но возникнут проблемы с Fan ID – не попадешь на игру. Например, случайно попадете в черный список. Также можно выгнать с арены на неопределенное время абсолютно любого человека без рассмотрения дела, и вот тут законность под сомнением.
Достаточно не выдать разрешение. Если увидели хаос в Екатеринбурге, где максимум нужно 20 000 пропусков, чего ждать в Москве или в Санкт-Петербурге? Пока систему в РПЛ запустили лишь в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Всюду будет кризис посещаемости. А тот же «Ростов» прямо зависит от поддержки зрителей. Если завтра увидим пустой стадион против непростых «Химок», то Карпин будет ближе к поражению.
Точно недосчитаются денег и фанатов. Многие болельщики с центральных трибун принципиально отказываются оформлять FanID в знак солидарности с ультрас. Законодатели за долгие месяцы не объяснили, в чем смысл системы. Смешной аргумент «решили – надо исполнять» стал мемом. Коммуникация провалена, аргументов у тех, кто потратит 773 миллиона рублей только на первом этапе внедрения системы, не нашлось. Они их не искали.
Идея с Fan ID не понравилась народу
Рассказы о новом слове в безопасности смешат. В Екатеринбурге можно было зайти с чужим кодом. «За» Fan ID высказываются строго люди, с которыми на одном секторе сидеть не хотелось бы. Редко в РПЛ бывает настолько однозначная реакция на знаковое решение. Да, ни один клуб не живет с денег в дни матчей. Фанаты вносят посильный, но в процентном выражении небольшой вклад в бюджет клуба.
Но ведь приносят, сколько могут. Дело не строго в рублях, а и в культуре живой поддержки спорта. Пустая арена не только унылая, но и опасная. Уровень РПЛ без еврокубковой морковки изменится, а вернуть народ на трибуны сложнее, чем выгнать оттуда. Сами авторы закона это понимают, поэтому отложили внедрение в Москве или Санкт-Петербурге на будущее. Тот случай, когда решение принято, в ходе народных дебатов и теперь на практике поняли, что бессмысленное.
Современные формы слежения за людьми позволяют найти любого нарушителя. Да и не было их особо. Реально вопиющие случаи, вроде срыва матчей или массовых драк фанатов, остались в прошлом. Персональную работу с ультрас вели десятки лет, еще после сожженных автомобилей в Москве после азиатского турне сборной на ЧМ-2002. Организованные фанаты проносили на арены пиротехнику, но проблема не в пропусках, а в охранниках, пускавших ящики с файерами.
И так трибуны много где, вроде Казани, пустовали. А добавились прелести бюрократии, не работают приложения, не принимает код, нужно ехать оформлять пропуск физически. Итог очевиден. В Ростове-на-Дону могли собрать аншлаг, а в лучшем случае наберут 5-7 тысяч в матче-открытии сезона. Иной антураж, другой настрой команды Карпина. Снова играть на пустых аренах, как в коронавирус. В Самаре берут за билет на футбол всего по 8 рублей, поскольку иначе народ не придет.
Лучше построили бы футбольные поля
Акции с бесплатным проходом одноразовые и вредят клубам. Российский футбол и так бедовый, а теперь его решили добить. Представьте, как будет смотреться обновленный кубок, если в поединке уровня «Спартака» против «Динамо» или ЦСКА увидят пустые фанатские сектора и полупустые центральные трибуны. Убьют интересную идею в зародыше, а РПЛ уже страдает из-за потери живого интереса.
В конце концов, просто неспортивно. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» без Fan ID, а «Ростов» с ограничениями. «Крылья Советов» и «Ростов» решили выбить из списка опасных гостевых соперников? «Сочи» тоже бьют. «Фишт» был почти пустым, теперь посещаемость помножат на ноль. Там где было плохо – сделали еще хуже, а где было терпимо или хорошо – откатят на десятилетия назад. Потеря денег, причем государственных, конфликты с фанатами, недовольство тысяч зрителей.
Даже как репрессивный инструмент система пустая. По решению суда можно убрать любого фаната с трибун. Апелляции не работают, проверено. Но 773 миллиона рублей потратят. Бывший глава РПЛ Хачатурянц честно сказал, что не знает, зачем такой бюджет, деньги израсходуют обычные чиновники. За сотни миллионов можно построить под ключ 400-500 идеальных футбольных полей для детей. Но не желают созидать, предпочитают разрушать и опустошать.
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