Журавель: «Судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК»

Комментатор Тимур Журавель рассказал о возможных новшествах в диалоге клубов и Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.
Вот-вот судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Назовем это депозитом. Например, 50 тысяч рублей. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС.
А то привыкли жаловаться сразу десятками эпизодами, а стоит всего один признать обоснованным сразу кричат, что засудили.
А так получается если ты прав, то тебе эти деньги вернутся, а если привык жаловаться по пустякам, то изволь плати.
Не знаю чья конкретно эта была идея, но она гениальная!
А то привыкли жаловаться сразу десятками эпизодами, а стоит всего один признать обоснованным сразу кричат, что засудили.
А так получается если ты прав, то тебе эти деньги вернутся, а если привык жаловаться по пустякам, то изволь плати.
Не знаю чья конкретно эта была идея, но она гениальная!
19.13. КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».
Не надо приводить примеры, которые далеки друг от друга, а то дойдёт до того, что вообще нигде платить не надо.
Вы ещё мне про платную и бесплатную медицину начните рассказывать.
Тут же русским языком, чёрным по белому написано, если клуб прав то ему возвратятся эти деньги. Просто сейчас пошли истерики, клубы начинаются жаловаться не потому, что они правы, а по причине поднять шумиху.
Да и почему судей наказывают за их ошибки рублём, а клубы за необоснованные жалобы нет?
19.13. КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».
Не надо приводить примеры, которые далеки друг от друга, а то дойдёт до того, что вообще нигде платить не надо.
Вы ещё мне про платную и бесплатную медицину начните рассказывать.
Тут же русским языком, чёрным по белому написано, если клуб прав то ему возвратятся эти деньги. Просто сейчас пошли истерики, клубы начинаются жаловаться не потому, что они правы, а по причине поднять шумиху.
Да и почему судей наказывают за их ошибки рублём, а клубы за необоснованные жалобы нет?