Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Журавель: «Судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК»

сегодня, 11:54

Комментатор Тимур Журавель рассказал о возможных новшествах в диалоге клубов и Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

Вот-вот судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Назовем это депозитом. Например, 50 тысяч рублей. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС.

Все новости
Талалаев назвал «произволом» судейство в матче «Сочи» — «Ахмат»
31 июля
Карасёв вышел на второе место по числу матчей в РПЛ среди судей
31 июля
Глава судей РФС оценил идею разового приглашения иностранных арбитров
28 июля
Официально«Спартак» встретился с судейским корпусом
27 июля Фото
ОфициальноКарасёв рассудит «Зенит»​ и «Локомотив»​. Назначения судей на 3-й тур РПЛ
27 июля
Хусаинов — о Галицком в судейской: «Видимо, накипело»
26 июля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:27
Тогда ждём членов РФС в списке Форбс....
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Это ж надо справнить экстренные службы и суды с Комитетом ЭСК )))
Только тебе такое в голову могло прийти!
Путаешь тёплое с кислым, мешая сюда все примеры подряд.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 13:22
Правильное решение. Например спартак после каждого матча плачет, и зачастую в пустую. А люди работают, разбирают моменты в комиссии. Зачем делать пустую работу только потому что кому-то «показалось» нарушение?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:21
Что ,коррупционерам из ЭСК не хватает на карманные расходы ? ))) Даже к гадалке можно не ходить ,какие вердикты теперь будет выносить этот комитет . ))))))))) Операция Ы , какая-то ! ))))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:11
Спартак сразу откроет там постоянное представительство
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:05, ред.
От вас понесло, уже добрались до мировых судей. А что сразу не в Женевский суд или Гаагский !?!)))
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:04
Абсолютно верно!
Я не так давно писал коммент, относительно того, для чего трутни из ЭСКа вообще нужны. Ну ведь ни о чем организация, ни на что не влияют, только бабло стригут и пилят как не в себя
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:02
Ну уважаемый , вас понесло. Милиция, Скорая помощь, Пожарные, - это спец службы. Как и платная или бесплатная медицина. И никакого отношения от слова Абсолютно не имеют к нашей теме .
А вот это ваше изречение вообще убило , - "Да и почему судей наказывают за их ошибки рублём, а клубы за необоснованные жалобы нет?"
Неужели вы не понимаете кто такой, - СУДЬЯ .
Человек который решает и от которого зависят судьбы людей, команд и т.д и т.п .
Всё, спасибо за понимание. Каждый остаётся при своём.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:58
Вот тебе вообще убойный пример.
Если ты захочешь написать заявление на своего соседа в мировой суд, то тебе надо будет оплатить пошлину.
В данном случаи это как раз пример в тему.
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 12:52
От Спартака жалобы принимаются бесплатно!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:52
Правильно,всё на коммерческие рельсы. Вытащи из Федуна последнюю копейку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:49
Федун разорится к середине сезона
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:48
Я не очень понимаю смысла жаловаться вообще. Решения-то всё равно не отменяют, и даже судей вроде не штрафуют.

Что же касается такого решения, то это бред просто потому, что ЭСК является ни чем иным, как конкретно Комитетом РФС.

Поэтому формулировка по факту звучит так: "Клуб вносит залог в РФС, а потом РФС решает, заберет он эти деньги или отдаст".

То есть РФС по факту заинтересован такой постановкой всегда выносить решения в пользу себя.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:43
Хрень какая-то. Как хотят так повернут и бабло не краснея, куда надо, и кому надо положат.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:42
Ну давайте приведу вам другой пример.
19.13. КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».
Не надо приводить примеры, которые далеки друг от друга, а то дойдёт до того, что вообще нигде платить не надо.
Вы ещё мне про платную и бесплатную медицину начните рассказывать.

Тут же русским языком, чёрным по белому написано, если клуб прав то ему возвратятся эти деньги. Просто сейчас пошли истерики, клубы начинаются жаловаться не потому, что они правы, а по причине поднять шумиху.
Да и почему судей наказывают за их ошибки рублём, а клубы за необоснованные жалобы нет?
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:27
Доброго времени суток Байкал-38.
Вот интересно мне будет посмотреть что вы придёте в то или иное заведение, Дом управление, ЖКХ или ещё куда-то. Написать свою жалобу, а вам в ответ, - " А вы дорогой заявитель, заплатите сначала в кассу 50 000 рублей, а уж потом мы рассмотрим вашу жалобу или претензию. Как вам ???)
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 12:23
"Например, 50 тысяч рублей. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС. "

Только стоит возвращать уже не 50 тысяч, а 100 - и платить разницу будет тот кто допустил ошибку. Тогда интерес к футболу поднимется.
memphis
memphis
сегодня в 12:22
На Спартаке решили заработать))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:15
«Судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК».

Дилемма !)
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:06
А что правильное решение, вот только сумма должна быть больше и не за одну жалобу, а за конкретный эпизод.
А то привыкли жаловаться сразу десятками эпизодами, а стоит всего один признать обоснованным сразу кричат, что засудили.
А так получается если ты прав, то тебе эти деньги вернутся, а если привык жаловаться по пустякам, то изволь плати.
Не знаю чья конкретно эта была идея, но она гениальная!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 