Журавель: «Судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК»

Комментатор Тимур Журавель рассказал о возможных новшествах в диалоге клубов и Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

Вот-вот судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Назовем это депозитом. Например, 50 тысяч рублей. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС .