Талалаев назвал произволом судейство в матче «Сочи» — «Ахмат»

Главный тренер грозненского «Ахмата» назвал произволом судейство в матче третьего тура РПЛ с «Сочи», а также заявил, что готов обсудить действия арбитров на заседании экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС ).

«Ахмат» проиграл матч со счётом 1:2. В ворота грозненцев был назначен пенальти, а Талалаев в первом тайме получил красную карточку. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Артемом Любимовым.

Никакого конфликта с арбитрами не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС . Не хочу сейчас «поливать», но я считаю, что мы играли в футбол по разным правилам.

Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: «Удаляйте». Я говорю: «На каком основании вы меня хотите удалять?» Я не ругался матом, не предъявлял претензии. Я спросил, почему по-разному судят наши команды. Как боковой арбитр может просто прибежать и сказать «Удаляйте его», тем более с матом. Запись же есть. Мне просто интересно, что скажут на это.

Мы сейчас подготовим протест, думаю, руководство меня в этом поддержит. Приготовим все спорные моменты, и я поеду на ЭСК. Я не критикую судей, потому что у нас это запрещено, я конкретно делаю заявление о том, что, на мой взгляд, сегодня у команд был разный допуск по ведению этого матча. Один эпизод с Тереховым, когда дважды за минуту он втыкается в наших футболистов, и это прощается.