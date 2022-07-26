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Хусаинов — о Галицком в судейской: «Видимо, накипело»

сегодня, 04:43
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Бывший судья международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал тот факт, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4) заходил в судейскую комнату.

Соболев в борьбе за верховой мяч попадает локтем в лицо защитнику — должно быть предупреждение. Левников желтую карточку нападающему «Спартака» не показал, а у него уже была желтая. Игрок должен был бы покинуть поле уже на 31-й минуте. Претензии «Краснодара» справедливые.

Галицкий в судейской? Видимо, накипело, если Галицкий себе это позволил, ранее за ним такого не замечалось. Все вопросы по игре нужно решать до матча.

До матча нужно найти слова при общении с бригадой судей. Например: «Прошу по возможности футболисту Иванову не давать сразу желтую, он излишне эмоциональный. Можно вначале ему объяснить, он поймет».

Никто же не призывает не наказывать за нарушение своих футболистов. Просто арбитрам объясняют некоторые нюансы, опытный судья такие вещи учитывает. Такая информация поможет арбитру не сломать игру.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:30
Это, что я сейчас прочитал?). Писать письма?)). Прошу учесть, что наш футболист неадекват? Псих? Замучен Нарзаном?). Ну и делишки.
cska1948
cska1948 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 08:28
Первый гол был забит после паса Мартинса рукой. Согласен, Мартинс не умышленно сыграл рукой, но согласитесь, странно засчитывать гол, когда голевая передача сделана рукой. И главное, что не Краснодар должен был остаться в меньшинстве, а Спартак ещё на 32-ой минуте.
ABir
ABir
сегодня в 05:56
Лучше перед матчем писать судьям свои пожелания, как в письмах Деду Морозу
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:51
При 1-4 сложно понять на судей.
Гость
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