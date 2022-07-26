Хусаинов — о Галицком в судейской: «Видимо, накипело»

Бывший судья международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал тот факт, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4) заходил в судейскую комнату.

Соболев в борьбе за верховой мяч попадает локтем в лицо защитнику — должно быть предупреждение. Левников желтую карточку нападающему «Спартака» не показал, а у него уже была желтая. Игрок должен был бы покинуть поле уже на 31-й минуте. Претензии «Краснодара» справедливые.

Галицкий в судейской? Видимо, накипело, если Галицкий себе это позволил, ранее за ним такого не замечалось. Все вопросы по игре нужно решать до матча.

До матча нужно найти слова при общении с бригадой судей. Например: «Прошу по возможности футболисту Иванову не давать сразу желтую, он излишне эмоциональный. Можно вначале ему объяснить, он поймет».

Никто же не призывает не наказывать за нарушение своих футболистов. Просто арбитрам объясняют некоторые нюансы, опытный судья такие вещи учитывает. Такая информация поможет арбитру не сломать игру.