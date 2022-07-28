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Глава судей РФС оценил идею разового приглашения иностранных арбитров

вчера, 23:54

Руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев выступил против приглашения иностранных судей на отдельные матчи РПЛ.

Приглашение иностранных судей не на системной основе взаимного обмена, с одной стороны, унижает РФС и российский футбол. Будто мы сами не можем справиться с этой проблемой. Тем более, что мы справляемся, тратим огромные ресурсы. Просто нужно время, чтобы [судейство] на системном уровне поменялось и улучшилось.

С другой стороны, приглашение иностранных судей на разовой основе – на мой взгляд, неправильно. Мы также можем предложить командам пригласить игрока на один-два матча. Как к этому отнесутся клубы? Откуда они поймут, что футболист придет и ответственно отработает в матче и покажет свой класс? Точно также и судьями.

Плюс надо понимать, что из-за того, что во всех лигах есть VAR, судьи задействованы очень плотно. Как и у нас. Арбитр один тур в поле, другой – на VAR. Когда они к нам смогут приехать? Ну суперкачественные арбитры. Они все востребованы в своих лигах. Также возникает вопрос дисбаланса в зарплатах и прочее.

Это непростое и нелегкое решение, его легко произнести. Но мы проанализировали, когда Ашот Рафаилович [Хачатурянц] был руководителем, он просил проработать эту тему. И мы поняли, что минусов у этого решения гораздо больше.

Повторюсь, если бы мы могли на основе взаимного обмена работать с хорошей лигой: они направляют судей к нам, мы – к ним. Это было бы интересно. Но разовые истории не снимут вопросы [по судейству], как не снимали раньше. У нас ведь уже была такая практика.

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Все комментарии
55k4g4kx6byg
55k4g4kx6byg
сегодня в 00:03
Так к нам все равно никто не поедет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:56
В виде эксперимента можно...
Гость
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