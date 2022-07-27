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Карасёв рассудит «Зенит»​ и «Локомотив»​. Назначения судей на 3-й тур РПЛ

сегодня, 17:12

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Российской Премьер-лиги.

29 июля (пятница)

«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев.

30 июля (суббота)

«Факел» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Эдуард Малый.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Виктор Кулагин.

31 июля (воскресенье)

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Крылья Советов» – «Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Веретёшкин; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Ростов» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.​

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Все комментарии
старина
старина ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 17:42
Все,это болельщики команд,в том числе и Спартака.В отличии от некоторых болелы КБ уеют признавать решения и в пользу их клуба.Лайки видимо тебе нужны для поднятия собственного ЭГО
cska1948
cska1948 ответ старина (раскрыть)
сегодня в 17:34
Все это кто, ты? Можешь дать ссылку на решение ЭСК?
И для сведения: я не учавствую в конкурсах прогнозов. Так что лайки мне по барабану.
jvoka
jvoka
сегодня в 17:30
карась ненавидит Зенит и опять левый пенальти в ворота Зенита....Печально!
старина
старина ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 17:29
Косяки были в обе стороны.Это уже признали все кроме тебе подобных собирателей лайков
cska1948
cska1948
сегодня в 17:20
К.Левникова нет среди назначенных судей. Видимо ЭСК признал ВСЕ его косяки в матче Краснодар - Спартак.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:15
Дай бог без хипиша .
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