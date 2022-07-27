«Спартак» встретился с судейским корпусом

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня после тренировки команда провела встречу с представителями судейского корпуса.

Футболисты, тренерский штаб и руководство клуба собрались на «Открытие Банк Арене», чтобы выслушать подробную лекцию об актуальных рекомендациях судьям при оценке различных эпизодов.

Во встрече приняли участие руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев, его заместитель Николай Иванов, начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков, а также инспектор УЕФА , член экспертно-судейской комиссии Николай Левников.

Опытнейший Левников демонстрировал на большом экране фрагменты международных матчей, затем сравнивал их с похожими ситуациями в играх с участием «Спартака» и объяснял, какое решение и почему с точки зрения современных правил является верным.

В числе прочих были затронуты темы допустимой жесткости в единоборствах, игры рукой, симуляции, назначения или неназначения пенальти. Некоторые трактовки вызвали вопросы у игроков и тренерского штаба, на них остановились подробно.

В завершение Николай Левников пожелал «Спартаку» удачно выступить в сезоне и не зависеть от судейских решений, а генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков высказал мнение, что подобные информативные встречи должны проходить регулярно.