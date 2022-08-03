Червиченко — о платных жалобах в ЭСК: «РФС в любом случае будет в плюсе»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи, что РФС начнет брать деньги с клубов за обращение в ЭСК.

Коммерциализация футбола это всегда интересно, но данное предложение пахнет какой-то цыганщиной в стиле «позолоти ручку». РФС играет в одни ворота, было бы справедливее, если бы было так: если бы клуб пожал жалобу в ЭСК, заплатил бы за это условно 50 тысяч рублей, и если эта жалоба была бы справедливой, то тогда этому клубу возвращали бы не только заплаченные им 50 тысяч, но и 50 тысяч сверху.