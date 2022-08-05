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«Бавария» начала сезон Бундеслиги с разгрома победителя Лиги Европы

вчера, 23:34
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» разгромила в 1-м матче нового сезона Бундеслиги «Айнтрахт» (6:1).

Счет открыл игрок мюнхенцев Йозуа Киммих на 5-й минуте. Бенжамен Павар удвоил преимущество своей команды на 11-й минуте, Садио Мане на 29-й забил третий мяч «Баварии». На 35-й минуте голом отметился Джамал Мусиала, а на 43-й Серж Гнабри также забил мяч в ворота хозяев. «Айнтрахт» ответил мячом Рэндала Коло на 64-й минуте. На 83-й Мусиала оформил дубль.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:35
Скорее Porche, на мой скромный взгляд.
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:30
Точно, BMW.
3ton
3ton
сегодня в 00:16, ред.
Хочу поздравить фанатов Баварии с очередной победой в чемпионате .
Уровень запредельный и заслуженное чемпионство .
Jeka1990
Jeka1990
сегодня в 00:12
Здесь все понятно , Бавария опять чемпион .
drug01
drug01
сегодня в 00:10
Вот такое начало!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:00
"Бавария" в 4 раза дороже по стоимости "Айнтрахта", так что ничего странного.

Как и ничего странного в том, что количество голов после ухода Лёвы не изменилось, любой понимает, что дело там было не в индивидуальном мастерстве поляка, а в тотальном превосходстве команды в классе над всеми остальными командами БЛ. А уж дело напа - забивать - в таких условиях упрощается донельзя.

Особенно те, кто видели, что с сборной Польши он не показывает своего уровня обычно.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:57
Замечательно потренировались !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:57
Мощно...
Gahi
Gahi
вчера в 23:54, ред.
В этом матче уже в начале игры "Бавария" дала понять с каким желанием и результатом она сегодня готова сыграть. Быстрые голы практически деморализовали хозяев команду "Айнтрахт" которая не могла понять откуда ждать угрозы от футболистов гостей. Которые как отлаженная машина с каждой минутой набирала скорость и реализовывала свои моменты в забитые мячи в ворота своих соперников в этой игре. При счёте 0:5 в пользу "Баварии" закончился первый тайм и стало понятно о победителе этой игры. А второй тайм стал формальностью где даже Нойер позволял себе вольности за пределами штрафной площади где и поплатился за авантюру и Коло Муани наказал забитым голом, ну а тачку в этом матче поставил Джамал Мусиала восходящая звезда мирового футбола, утвердив окончательный счёт 1:6 в пользу "Баварии". Уверенная победа Мюнхенской машины даёт все основания говорить о том, что команда будет основным и главным претендентом на очередной трофей в Бундеслиги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:37
Это просто машина...
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:37
Бавария айнтрахнула Айнтрахт.....
Гость
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