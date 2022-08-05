«Бавария» начала сезон Бундеслиги с разгрома победителя Лиги Европы

«Бавария» разгромила в 1-м матче нового сезона Бундеслиги «Айнтрахт» (6:1).
Счет открыл игрок мюнхенцев Йозуа Киммих на 5-й минуте. Бенжамен Павар удвоил преимущество своей команды на 11-й минуте, Садио Мане на 29-й забил третий мяч «Баварии». На 35-й минуте голом отметился Джамал Мусиала, а на 43-й Серж Гнабри также забил мяч в ворота хозяев. «Айнтрахт» ответил мячом Рэндала Коло на 64-й минуте. На 83-й Мусиала оформил дубль.
Как и ничего странного в том, что количество голов после ухода Лёвы не изменилось, любой понимает, что дело там было не в индивидуальном мастерстве поляка, а в тотальном превосходстве команды в классе над всеми остальными командами БЛ. А уж дело напа - забивать - в таких условиях упрощается донельзя.
Особенно те, кто видели, что с сборной Польши он не показывает своего уровня обычно.
Как и ничего странного в том, что количество голов после ухода Лёвы не изменилось, любой понимает, что дело там было не в индивидуальном мастерстве поляка, а в тотальном превосходстве команды в классе над всеми остальными командами БЛ. А уж дело напа - забивать - в таких условиях упрощается донельзя.
Особенно те, кто видели, что с сборной Польши он не показывает своего уровня обычно.