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«Заря» побеждает, «Тобол» проигрывает. Итоги матчей ЛК четверга

сегодня, 00:03

Завершились матчи четверга в 3-м отборочном раунде Лиги Конференций.

РФШ — «Хибернианс» 1:1
Голы: Илич Андрей 85 — Велла Данстэн 39

«Спартак» — «Ракув Ченстохова» 0:2
Голы: Лопес Иви 30, Лопес Иви 45+1 (пенальти)

«Пайде Линнамесконд» — «Андерлехт» 0:2
Голы: Рафаэлов Лиор 10, Силва Фабио 40

«Шахтер» — «ЧФР Клуж» 0:0

АИК — «Шкендия» 1:1
Голы: Гвидетти Йон 17 — Хасани Ферхан 1

«Лиллестрем» — «Антверпен» 1:3
Голы: Кнудсен Магнус 45+3 — Алмейда Динис 5, Наингголан Раджа 50, Наингголан Раджа 86

«Викинг» — «Слиго Роверс» 5:1
Голы: Трипич Златко 4, Фридйонссон Самуэль 8, Траоре Маи 53, Сандберг Никлас 60, Остбо Эрвин 86 — Коули Дэвид 89 (пенальти)

ЦСКА — «Сент-Патрикс» 0:1
Гол: Атакайи Серж 87

АПОЭЛ — «Кызыл-Жар» 1:0
Гол: Эфрем Георгиос 27

«Мольде» — «Кишварда» 3:0
Голы: Хуссаин Этзаз 63, Фофана Давид 80, Линнес Мартин 82

«Нефтчи» — «Рапид» 2:1
Голы: Джабер Ата 44, Сайеф Кеннет 60 — Бургшталлер Гуидо 90+5

«Маккаби» — «Арис» 2:0
Голы: Йованович Дорде 29, Захави Эран 84

«Славия» — «Панатинаикос» 2:0
Голы: Шранц Иван 45+2, Усор Мосес 56

«Хэмран Спартанс» — «Левски» 0:1
Гол: Крастев Филип 90+5

«Заря» — «Университатя» 1:0
Гол: Нагнойный Денис 55

«Балкани» — КИ 3:2
Голы: Грипши Назми 30, Кореница Меритон 41, Ррахмани Альбион 50 — Клеттскард Палл 69, Клеттскард Палл 88

«Вадуц» — «Коньяспор» 1:1
Голы: Сасере Франклин 72 — Демир Мухаммет 89

«Сепси» — «Юргорден» 1:3
Голы: Тудорие Александру 79 (пенальти) — Эдвардсен Виктор 26 (пенальти), Асоро Жоэль 31, Асоро Жоэль 53

«Чукарички Станком» — «Твенте» 1:3
Голы: Ковач Стефан 59 — Ротс Даан 8, Влап Михел 31, Бренет Джошуа 43

«Лугано» — «Хапоэль» 0:2
Голы: Йосефи Томер 39, Сельмани Астрит 85

«Брондбю» — «Базель» 1:0
Гол: Дивкович Марко 74

«Брейдаблик» — «Истанбул Башакшехир» 1:3
Голы: Эйнарссон Виктор 64 — Алексич Даниэль 38, Тюрюч Дениз 52, Алексич Даниэль 90+2

«Викингур» — «Лех» 1:0
Гол: Сигурпалссон Ари 45

«МОЛ Фехервар» — «Петрокуб» 5:0
Голы: Дардои Паль 20, Кодро Кенан 23 (пенальти), Стопира 35, Петряк Иван 66, Зивзивадзе Буду 88 (пенальти)

«Зриньски» — «Тобол» 1:0
Гол: Янкович Нико 76

«Хайдук» — «Витория» 3:1
Голы: Сахити Эмир 67, Мелняк Дарио 75, Кровинович Филип 87

«Данди Юнайтед» — «АЗ Алкмар» 1:0
Гол: Миддлетон Гленн 61

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РФШ 1:1 Хибернианс  Спартак 0:2 Ракув Ченстохова  Пайде Линнамесконд 0:2 Андерлехт  Шахтер 0:0 ЧФР Клуж  АИК 1:1 Шкендия  Лиллестрем 1:3 Антверпен  Викинг 5:1 Слиго Роверс  ЦСКА 0:1 Сент-Патрикс  АПОЭЛ 1:0 Кызыл-Жар  Мольде 3:0 Кишварда  Нефтчи 2:1 Рапид  Маккаби 2:0 Арис  Славия 2:0 Панатинаикос  Хэмран Спартанс 0:1 Левски  Заря 1:0 Университатя  Балкани 3:2 КИ  Вадуц 1:1 Коньяспор  Сепси 1:3 Юргорден  Чукарички Станком 1:3 Твенте  Лугано 0:2 Хапоэль  Брондбю 1:0 Базель  Брейдаблик 1:3 Истанбул Башакшехир  Викингур 1:0 Лех  МОЛ Фехервар 5:0 Петрокуб  Зриньски 1:0 Тобол  Хайдук 3:1 Витория  Данди Юнайтед 1:0 АЗ Алкмар  Стадион «Викинг»  Стадион «Васил Левски»  Стадион «Нео ДжиЭсПи Стэдиум»  Стадион «Акер Стэдион»  Стадион «Бакссел арена (8-й км)»  Стадион «Блумфилд»  Стадион «Национальный стадион Та-Кали»  Стадион «Люблин Арена»  Стадион «Райнпарк»  Стадион «Партизан»  Стадион «Корнаредо»  Стадион «Брённбю»  Стадион «Копавогсвёллюр»  Стадион «Викингсвёллюр»  Стадион «Под Белым Бригом»  Стадион «Полюд»  Стадион «Тэннадайс Парк»  Стадион «Даугава»  Стадион «Антон Малатински»  Стадион «А. Ле Кок Арена»  Стадион «Френдс Арена»  Стадион «Оросен»
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:18
неплохо как для первого матча за 9 месяцев
5sfjg86h96kr
5sfjg86h96kr
сегодня в 00:05
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