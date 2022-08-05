«Заря» побеждает, «Тобол» проигрывает. Итоги матчей ЛК четверга

Завершились матчи четверга в 3-м отборочном раунде Лиги Конференций.
РФШ — «Хибернианс» 1:1
Голы: Илич Андрей 85 — Велла Данстэн 39
«Спартак» — «Ракув Ченстохова» 0:2
Голы: Лопес Иви 30, Лопес Иви 45+1 (пенальти)
«Пайде Линнамесконд» — «Андерлехт» 0:2
Голы: Рафаэлов Лиор 10, Силва Фабио 40
«Шахтер» — «ЧФР Клуж» 0:0
АИК — «Шкендия» 1:1
Голы: Гвидетти Йон 17 — Хасани Ферхан 1
«Лиллестрем» — «Антверпен» 1:3
Голы: Кнудсен Магнус 45+3 — Алмейда Динис 5, Наингголан Раджа 50, Наингголан Раджа 86
«Викинг» — «Слиго Роверс» 5:1
Голы: Трипич Златко 4, Фридйонссон Самуэль 8, Траоре Маи 53, Сандберг Никлас 60, Остбо Эрвин 86 — Коули Дэвид 89 (пенальти)
ЦСКА — «Сент-Патрикс» 0:1
Гол: Атакайи Серж 87
АПОЭЛ — «Кызыл-Жар» 1:0
Гол: Эфрем Георгиос 27
«Мольде» — «Кишварда» 3:0
Голы: Хуссаин Этзаз 63, Фофана Давид 80, Линнес Мартин 82
«Нефтчи» — «Рапид» 2:1
Голы: Джабер Ата 44, Сайеф Кеннет 60 — Бургшталлер Гуидо 90+5
«Маккаби» — «Арис» 2:0
Голы: Йованович Дорде 29, Захави Эран 84
«Славия» — «Панатинаикос» 2:0
Голы: Шранц Иван 45+2, Усор Мосес 56
«Хэмран Спартанс» — «Левски» 0:1
Гол: Крастев Филип 90+5
«Заря» — «Университатя» 1:0
Гол: Нагнойный Денис 55
«Балкани» — КИ 3:2
Голы: Грипши Назми 30, Кореница Меритон 41, Ррахмани Альбион 50 — Клеттскард Палл 69, Клеттскард Палл 88
«Вадуц» — «Коньяспор» 1:1
Голы: Сасере Франклин 72 — Демир Мухаммет 89
«Сепси» — «Юргорден» 1:3
Голы: Тудорие Александру 79 (пенальти) — Эдвардсен Виктор 26 (пенальти), Асоро Жоэль 31, Асоро Жоэль 53
«Чукарички Станком» — «Твенте» 1:3
Голы: Ковач Стефан 59 — Ротс Даан 8, Влап Михел 31, Бренет Джошуа 43
«Лугано» — «Хапоэль» 0:2
Голы: Йосефи Томер 39, Сельмани Астрит 85
«Брондбю» — «Базель» 1:0
Гол: Дивкович Марко 74
«Брейдаблик» — «Истанбул Башакшехир» 1:3
Голы: Эйнарссон Виктор 64 — Алексич Даниэль 38, Тюрюч Дениз 52, Алексич Даниэль 90+2
«Викингур» — «Лех» 1:0
Гол: Сигурпалссон Ари 45
«МОЛ Фехервар» — «Петрокуб» 5:0
Голы: Дардои Паль 20, Кодро Кенан 23 (пенальти), Стопира 35, Петряк Иван 66, Зивзивадзе Буду 88 (пенальти)
«Зриньски» — «Тобол» 1:0
Гол: Янкович Нико 76
«Хайдук» — «Витория» 3:1
Голы: Сахити Эмир 67, Мелняк Дарио 75, Кровинович Филип 87
«Данди Юнайтед» — «АЗ Алкмар» 1:0
Гол: Миддлетон Гленн 61