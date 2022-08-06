РФС может провести Ретро Кубок России

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сегодня, 12:03

РФС рассматривает вариант проведения нового турнира — Ретро Кубка России. В турнире примут участие команды, составленные из игроков, выступавших в чемпионате России 90-х и 2000-х годов.

По проекту турнира, планируются групповая стадия (2 группы по 4 команды), полуфиналы и финал.