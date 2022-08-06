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РФС может провести Ретро Кубок России

сегодня, 12:03

РФС рассматривает вариант проведения нового турнира — Ретро Кубка России. В турнире примут участие команды, составленные из игроков, выступавших в чемпионате России 90-х и 2000-х годов.

По проекту турнира, планируются групповая стадия (2 группы по 4 команды), полуфиналы и финал.

В числе участников «Спартак», «Ротор», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Зенит».

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:06
Опять Мостовой негодовать будет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:03
Картинка-шутка с кубком за победу в карточном турнире/игре.Я так вижу.Как-то не клеится к Чемпиону РПЛ, даже не смотря на троллинг к Газпрому
Ironigor
Ironigor ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 12:51
Аналогия , четыре туза - Победа ✌️ !
Тяжело было догадаться.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:45
Того, кого наскребут по сусекам, ещё нужно будет до кондиции доводить, чтобы они не задохнулись от первых двух шагов на поле. А уж о том, чтобы они хотя бы 10 мин. "походили" по газону, можно только мечтать. Кто-то с пузиком, кого-то нужно с кресла-качалки поднимать, кого-то из пивбара вытаскивать.
Эта утопическая, на мой взгляд, идея в скором будущем канет в Лету.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:35
Надо же что-то выдумывать в образовавшееся на долгие годы "окно" в международных встречах.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:28
А карты тут при чем?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:21
Пора уже и Газпрому свой без проигрышный кубок для Зенита придумать !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:20, ред.
Вроде звучит неплохо, но по факту условные Евсеевы и Булыкины давно в другие весовые категории перешли))

А Андрей Сергеевич после матча "Зенит" - "Спартак" отказался же больше играть в матчах ветеранов.

По сусекам наскребать придется.
Nvinb
Nvinb
сегодня в 12:16
Отличная идея. Был на матче легенд Зенит - Спартак 8 июля, очень понравилось. И атмосфера, и игра. И если такое сделать как кубок, из разных команд, то было бы очень здорово.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:10
Привет. Не будем об этом, закрытая тема, из-за которой не продлили мой VIP))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:04
Можно такое сделать
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