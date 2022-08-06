РФС может провести Ретро Кубок России

РФС рассматривает вариант проведения нового турнира — Ретро Кубка России. В турнире примут участие команды, составленные из игроков, выступавших в чемпионате России 90-х и 2000-х годов.
По проекту турнира, планируются групповая стадия (2 группы по 4 команды), полуфиналы и финал.
В числе участников «Спартак», «Ротор», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Зенит».
Эта утопическая, на мой взгляд, идея в скором будущем канет в Лету.
Эта утопическая, на мой взгляд, идея в скором будущем канет в Лету.