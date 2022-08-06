Широков: «ЦСКА, наверное, не разнесёт „Факел“»

Экс-игрок ЦСКА порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Факелом».

ЦСКА , наверное, не разнесёт «Факел», но является безусловным фаворитом. У ЦСКА тоже есть проблемы, с которыми они пока не справились. «Факел» достаточно неплохо играет на контратаках. У них есть ребята в группе атаки.