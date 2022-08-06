Широков: «ЦСКА, наверное, не разнесёт „Факел“»

Экс-игрок ЦСКА Роман Широков порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Факелом».
ЦСКА, наверное, не разнесёт «Факел», но является безусловным фаворитом. У ЦСКА тоже есть проблемы, с которыми они пока не справились. «Факел» достаточно неплохо играет на контратаках. У них есть ребята в группе атаки.
Матч днём — будет жарко. Это тоже будет сказываться. Конечно, это не оправдание, но всё же. Если ЦСКА будет играть быстро, как с «Уралом», то у «Факела» будут большие проблемы. Если скатится на средний темп, то «Факел» имеет шансы. У «Факела» на хорошем уровне реализация. Если ЦСКА пропустит первым, то будут большие неприятности. Всё равно ЦСКА фаворит в этом матче — осталось это подтвердить.