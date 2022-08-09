Тренер сборной Сенегала высказался о словах Де Лаурентиса

Главный тренер сборной Сенегала прокомментировал слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о нежелании подписывать в команду игроков из Африки.

Я отношусь с большим уважением к Де Лаурентису, однако призываю его не подписывать игроков из Африки. Если он полагает, что команда сможет справиться и без африканских футболистов, то это его дело. Можно ли предположить, что Де Лаурентис собирается сделать аналогичные ограничительные условия для футболистов из Южной Америки, Азии и других конфедераций, запрещающие им выступать в своих континентальных турнирах?