Тренер сборной Сенегала высказался о словах Де Лаурентиса

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о нежелании подписывать в команду игроков из Африки.
Я отношусь с большим уважением к Де Лаурентису, однако призываю его не подписывать игроков из Африки. Если он полагает, что команда сможет справиться и без африканских футболистов, то это его дело. Можно ли предположить, что Де Лаурентис собирается сделать аналогичные ограничительные условия для футболистов из Южной Америки, Азии и других конфедераций, запрещающие им выступать в своих континентальных турнирах?
Кубок Америки проводится не в сезон как кубок Африки, о чём говорил Де Лаурентиса. А азиатов и каких то там других конференций вообще мало в европе играет.
Я как понимаю Алиу Сиссе хотел подколоть Де Лаурентиса и показать свой ум.
Как видим и "ум" свой показал и в лужу сел.
Кубок Америки проводится не в сезон как кубок Африки, о чём говорил Де Лаурентиса. А азиатов и каких то там других конференций вообще мало в европе играет.
Я как понимаю Алиу Сиссе хотел подколоть Де Лаурентиса и показать свой ум.
Как видим и "ум" свой показал и в лужу сел.