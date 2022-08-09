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Тренер сборной Сенегала высказался о словах Де Лаурентиса

сегодня, 10:24

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о нежелании подписывать в команду игроков из Африки.

Я отношусь с большим уважением к Де Лаурентису, однако призываю его не подписывать игроков из Африки. Если он полагает, что команда сможет справиться и без африканских футболистов, то это его дело. Можно ли предположить, что Де Лаурентис собирается сделать аналогичные ограничительные условия для футболистов из Южной Америки, Азии и других конфедераций, запрещающие им выступать в своих континентальных турнирах?

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:58
У каждого свое мнение.
monah-10
monah-10
сегодня в 10:34
Истину сказал
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:34
А причём здесь южноамериканцы?
Кубок Америки проводится не в сезон как кубок Африки, о чём говорил Де Лаурентиса. А азиатов и каких то там других конференций вообще мало в европе играет.
Я как понимаю Алиу Сиссе хотел подколоть Де Лаурентиса и показать свой ум.
Как видим и "ум" свой показал и в лужу сел.
Гость
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