Клеман: «Мы решительно настроены на выход в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Монако» поделился ожиданиями от ответной игры против ПСВ в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Я всегда стараюсь думать о хорошем. Если мы не пройдем дальше, то все равно сможем проявить себя в чемпионате и другом еврокубковом турнире. Однако мы решительно настроены на выход в Лигу чемпионов. Эта игра очень важна, но это футбол. Можно быть сильнее оппонента по ряду показателей, но не пройти дальше. Но чтобы осуществить на поле наши задумки, мы должны настроиться на успех.