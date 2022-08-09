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Клеман: «Мы решительно настроены на выход в Лигу чемпионов»

сегодня, 09:59
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)-:-Логотип футбольный клуб МонакоМонако21:30 Не начался

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от ответной игры против ПСВ в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Я всегда стараюсь думать о хорошем. Если мы не пройдем дальше, то все равно сможем проявить себя в чемпионате и другом еврокубковом турнире. Однако мы решительно настроены на выход в Лигу чемпионов. Эта игра очень важна, но это футбол. Можно быть сильнее оппонента по ряду показателей, но не пройти дальше. Но чтобы осуществить на поле наши задумки, мы должны настроиться на успех.

Первая игра между этими командами завершилась ничьей (1:1).

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Все комментарии
3tgg5cg5c3tz
3tgg5cg5c3tz
сегодня в 10:10
просто играть нужно с большей отдачей...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:04
Можно пожелать только удачи
Гость
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