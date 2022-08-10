ПСВ выбил «Монако» из Лиги чемпионов

«Монако» российского полузащитника Александра Головина не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в Нидерландах ПСВ.
В первом матче была зафиксирована ничья 1:1. В ответной игре ПСВ забил первым после точного удара Джоуи Вермана, но «Монако» ответил голами Гильермо Марипана и Виссама Бен-Йедера.
Нидерландский клуб спасся за минуту до конца матча, Эрик Гутьеррес перевел игру в дополнительное время. А на 109-й минуте победу ПСВ принёс Люк Де Йонг.
Александр Головин провёл на поле 53 минуты.
В раунде плей-офф ПСВ встретится с «Рейнджерс».