Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2022/2023

ПСВ выбил «Монако» из Лиги чемпионов

сегодня, 00:18
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)3 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоЗакончился в доп. время

«Монако» российского полузащитника Александра Головина не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в Нидерландах ПСВ.

В первом матче была зафиксирована ничья 1:1. В ответной игре ПСВ забил первым после точного удара Джоуи Вермана, но «Монако» ответил голами Гильермо Марипана и Виссама Бен-Йедера.

Нидерландский клуб спасся за минуту до конца матча, Эрик Гутьеррес перевел игру в дополнительное время. А на 109-й минуте победу ПСВ принёс Люк Де Йонг.

Александр Головин провёл на поле 53 минуты.

В раунде плей-офф ПСВ встретится с «Рейнджерс».

Все новости
«Динамо» обыграло «Штурм» и пробилось в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 00:07
«Бенфика» вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:31
«Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов
Вчера, 23:21
«Буде-Глимт» вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 21:25
Очередные осечки «Рубина» и «Уфы». Итоги 4-го тура Первой лиги
08 августа Фото
Дерби Татарстана завершилось вничью. «Рубин» не может победить уже 3 матча
08 августа
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:21
ПСВ хорош сейчас
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 