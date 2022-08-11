Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСуперкубок УЕФА 2022

Вальверде: «Блестяще сыграли и в атаке, и в обороне»

сегодня, 07:01
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался после матча за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом».

Мы так рады! Мы здорово начали матч, блестяще сыграли и в атаке, и в обороне. И завоевали еще один трофей!

Меня восхитила игра Каземиро сегодня. Он тормозил все атаки «Айнтрахта», закрывал свободные зоны и здорово играл в отборе. Неудивительно, что именно он стал лучшим игроком матча.

Стараюсь помогать именно так, как просит тренер. Работаю над тем, чтобы помогать Карвахалю, Модричу, Бензема, подкрепляя все их позиции. Это происходит само собой – мне нравится помогать на поле.

Мы начали сезон с завоевания трофея, такое начало – это всегда прекрасно. Теперь надо продолжать в том же духе. Сезон будет долгим, но, чем больше игр, тем лучше, так как это значит, что мы успешные профессионалы своего дела.

Все новости
Куртуа: «Знаем, что с нашими форвардами мы всегда забьём»
Сегодня, 07:17
Роде: «Нам удавалось создавать моменты»
Сегодня, 07:14
Трапп: «Это была хорошая игра при плохом результате»
Сегодня, 07:12
Глазнер: «„Реал“ был сильнее и заслужил эту победу»
Сегодня, 07:10
Анчелотти: «Это был непростой матч»
Сегодня, 07:07
Каземиро: «Давайте пока не будем говорить о шести трофеях»
Сегодня, 07:03
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:04
Кто победит и так было ясно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:04
Красиво, легко и очень убедительно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 