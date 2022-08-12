«Ювентус» согласовал контракт с Паредесом

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес дал согласие на переход в «Ювентус». Теперь он ждет, когда «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» придут к соглашению о гонораре.
Переговоры все еще продолжаются, «Ювентус» перед трансфером Паредеса хочет продать Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» или Артура.
Мне до сих пор кажется, что у Паредеса есть способности стать прямо топ игроком. Но нужно в башке что-то вправить сначала. И себя контролировать лучше. И эмоционально что ли быть более стабильным в принципе.
Паредес это явно шаг вперёд по сравнению с Артуром и Рабьо. Если у Макса получится его толково мотивировать на всю дистанцию сезона, у Ювентуса будет полузащитник очень серьезного уровня и класса.
Не знаю, мне он очень нравится. И по игре подходит.
Считаю состав Щчестны-Данило, Бонуччи, Гатти- Парадес, перед ним(позже) Погба, Костич слева и Куадрадо справа, плюс свободный творец Ди Мария, блуждающий по второму ряду Закария, впереди Влахович и (позже) Кьеза очень перспективным, и готовым к свершениям.
Фаджоли, Локателли, Маккини, Артур, Сандро...Эти не супер, но то что есть.
Нужны в идеале левый защитник, правый защитник (если получится), помощник в опорную зону, чтобы был лучше Закарии, и желательно еще один форвард, крепкий и хотя бы полу-забивной.
Мне до сих пор кажется, что у Паредеса есть способности стать прямо топ игроком. Но нужно в башке что-то вправить сначала. И себя контролировать лучше. И эмоционально что ли быть более стабильным в принципе.
Паредес это явно шаг вперёд по сравнению с Артуром и Рабьо. Если у Макса получится его толково мотивировать на всю дистанцию сезона, у Ювентуса будет полузащитник очень серьезного уровня и класса.
Не знаю, мне он очень нравится. И по игре подходит.
Считаю состав Щчестны-Данило, Бонуччи, Гатти- Парадес, перед ним(позже) Погба, Костич слева и Куадрадо справа, плюс свободный творец Ди Мария, блуждающий по второму ряду Закария, впереди Влахович и (позже) Кьеза очень перспективным, и готовым к свершениям.
Фаджоли, Локателли, Маккини, Артур, Сандро...Эти не супер, но то что есть.
Нужны в идеале левый защитник, правый защитник (если получится), помощник в опорную зону, чтобы был лучше Закарии, и желательно еще один форвард, крепкий и хотя бы полу-забивной.