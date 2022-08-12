«Ювентус» согласовал контракт с Паредесом

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сегодня, 10:35

Аргентинский полузащитник дал согласие на переход в «Ювентус». Теперь он ждет, когда «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» придут к соглашению о гонораре.

Переговоры все еще продолжаются, «Ювентус» перед трансфером Паредеса хочет продать Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» или Артура.