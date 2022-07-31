Билич возглавит клуб из Греции

Бывший тренер «Локомотива» Славен Билич станет главным тренером греческого «Олимпиакоса».
Ожидается, что стороны подпишут договор до 2024 года. При нынешнем наставнике Педру Мартинше команда уступила «Маккаби» из Хайфы со счетом 0:4, что привело к вылету греческого клуба из квалификации Лиги чемпионов. Специалист уйдет из команды в ближайшее время.
Предыдущим клубом Билича был китайский Бэйцзин Гоань, который хорват покинул в январе.
Удачи тебе дружище и ЦСКА !✌️✊️🙋♂️
Удачи тебе дружище и ЦСКА !✌️✊️🙋♂️