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Билич возглавит клуб из Греции

сегодня, 22:46

Бывший тренер «Локомотива» Славен Билич станет главным тренером греческого «Олимпиакоса».

Ожидается, что стороны подпишут договор до 2024 года. При нынешнем наставнике Педру Мартинше команда уступила «Маккаби» из Хайфы со счетом 0:4, что привело к вылету греческого клуба из квалификации Лиги чемпионов. Специалист уйдет из команды в ближайшее время.

Предыдущим клубом Билича был китайский Бэйцзин Гоань, который хорват покинул в январе.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:18
И тебе тогоже,хотя ты и так в шоколаде! 😜
Ironigor
Ironigor ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 23:10
Пора уже тебе своего бухгалтера заиметь !)))
Удачи тебе дружище и ЦСКА !✌️✊️🙋‍♂️
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:07
Каждый месяц по 30,40 тыщ очков выигрывал и накапало уже больше ляма! 😜🤑
Ironigor
Ironigor ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 22:53
Ты что в доле с Газизовым или просто удачный риэлтор !)))
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