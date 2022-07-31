Билич возглавит клуб из Греции

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сегодня, 22:46

Бывший тренер «Локомотива» станет главным тренером греческого «Олимпиакоса».

Ожидается, что стороны подпишут договор до 2024 года. При нынешнем наставнике Педру Мартинше команда уступила «Маккаби» из Хайфы со счетом 0:4, что привело к вылету греческого клуба из квалификации Лиги чемпионов. Специалист уйдет из команды в ближайшее время.

Предыдущим клубом Билича был китайский Бэйцзин Гоань, который хорват покинул в январе.