«Челси» обставил «Барселону». В гонке за Чуквуемеку

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04 августа 2022, 00:51

Зачем он Томасу Тухелю?

Неожиданный трансфер

«Челси» совершил еще одно заметное приобретение, опередив серьезных конкурентов из числа топ-клубов в борьбе за 18-летнего Кэрни Чуквуемеку. Он будет подписан из «Астон Виллы» за внушительную для такого юного парня сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. Томас Тухель торопился укрепить полузащиту до старта сезона, и юноша может стать последним новобранцем «Челси», который ранее подписал нападающего Рахима Стерлинга, защитника Калиду Кулибали и вратаря Габриэля Слонину.

Но что может предложить 18-летний игрок «Челси» в этом сезоне? И почему он так привлекал интерес других топовых клубов? Да и сможет ли Чуквуемека сразу стать игроком стартового состава «синих»? Давайте разбираться.

Кто такой Чуквуемека?

Он родился в маленьком австрийском городе Айзенштадт в октябре 2003 года в семье нигерийцев. А потом переехал в Англию, где и рос – в Нортгемптоне. Таким образом, Кэрни имеет право представлять сразу три страны, но выбор пал на Англию на юношеском уровне. И Чуквуемека привлек внимание в составе сборной игроков до 19 лет.

За эту команду он провел 11 матчей, забив при этом пять мячей. И был очень заметен на прошедшем летом чемпионате Европы (U19). Он забивал в первых двух матчах сборной Англии на турнире против Австрии и Сербии, потом ему вручили капитанскую повязку на финальный матч против Израиля. И Кэрни не подвел, забив свой третий гол на турнире в дополнительное время, что позволило закрепить победу со счетом 3:1. Он сыграл ключевую роль в успехе английских юношей и был включен в символическую сборную турнира.

При этом в «Астон Вилле» о таланте Чуквуемеки знали достаточно давно. Он прошел академию «Нортгемптона», а к «Вилле» присоединился в 12-летнем возрасте в 2016 году. В Молодежном Кубке Англии в сезоне 2020/21 бирмингемская команда выиграла, а Чуквуемека сыграл важную роль в этом успехе. В мае 2021 года Кэрни дебютировал на высшем уровне, выйдя на замену в игре против «Тоттенхэма».

В стартовом составе «Виллы» Чуквуемека вышел в августе 2021 года, в начале прошлого сезона – в игре с «Брентфордом». Всего за прошлый сезон в лиге он провел 11 матчей и в целом был важной частью команды, насколько ею может быть 18-летний парень.

В каких отношениях с «Виллой» Чуквуемека покидает команду?

Нельзя сказать, что в хороших. Его контракт истекал следующим летом, и клуб предложил ему новое соглашение. Главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард рассчитывал его удержать.

«Мы хотим, чтобы Кэрни остался здесь надолго. Мы считаем, что это лучшее место для него. Надеюсь, что ситуация будет развиваться в нашу пользу», — сказал Джеррард в мае.

Однако Чуквуемека так и не принял нового предложения «Виллы», из-за чего тренер исключил игрока из предсезонного тура команды по Австралии.

«Кэрни еще не подписал новый контракт, который мы ему предложили некоторое время назад. Я решил, что лучше всего для него будет остаться и продолжить отдельно тренировочную программу», — прокомментировал ситуацию Джеррард во время тура.

Что ж, теперь понятно, что «Астон Вилла» теряет одного из самых талантливых футболистов, но к этому все шло. Вопрос оставался лишь в том, кто окажется успешнее в гонке за Чуквуемекой.

Кто еще пытался его подписать?

Когда Чуквуемека, за которым, безусловно, следили разные скауты, отказался от предложения «Виллы», это стало сигналом для заинтересованных сторон: игрок готов к переговорам, и нужно хватать его сейчас, поскольку претендент на него был не один.

С Кэрни связывали в разное время интерес со стороны «Барселоны» и дортмундской «Боруссии», а «Милан» даже сделал предложение в размере трех миллионов фунтов, но оно было отклонено. Проиграв «Барселоне» в гонке за Рафинью и Кунде, «Челси» оказался перед перспективой упустить туда же и третьего игрока за лето. Поэтому вопрос уже обрел некую принципиальность. И тут «синие» преуспели. Либо же каталонцы и дортмундцы были не столь настойчивы.

Каков стиль Чуквуемеки?

Пока сложно судить о том, каков 18-летний парень на взрослом регулярном уровне. Однако специалисты отмечают как сильную сторону его дриблинг. На последней трети поля Кэрни умеет вытворять с мячом ловкие финты, когда кажется, будто мяч приклеен к его ногам. Премьер-Лига известна своим темпом и интенсивностью игры, а это означает, что у Чуквуемеки будет меньше времени и пространства, которые давали дополнительные возможности на молодежном уровне.

Однако это не игрок одного приема. Он уже показал, что быстрые ноги и развитый футбольный интеллект могут давать необходимые качества для ускоренной игры в штрафной и взаимодействия с партнерами перед ней. Голевое чутье Кэрни тоже явно привлекло скаутов «синих». Во время прошлогоднего триумфа «Виллы» в Молодежном Кубке Англии Чуквуемека забил семь мячей в шести матчах, среди которых был хет-трик в ворота «Ньюкасла».

Полузащитник, который сможет регулярно забивать, очень пригодился бы нынешнему «Челси».

Станет ли он игроком стартового состава?

У «Челси» не так много вариантов в центре полузащиты, особенно такого стиля и манеры игры. Это большое преимущество Чуквуемеки, показывающее, почему «синие» так отчаянно пытались его подписать. При этом у «Челси» есть Канте, Жоржиньо, Ковачич, Лофтус-Чик и Галлахер, который вернулся. А на Баркли «Челси» не рассчитывает. Нельзя сказать, что Тухель вцепится в Чуквуемеку как в спасительный вариант, но шансы у Кэрни точно появятся.

Кроме того, у Канте в последнее время были травмы, Ковачич и Лофтус-Чик страдали от нестабильности своей формы. «Челси» нужно играть на несколько фронтов, и свежий импульс в полузащите очень пригодится. Вполне возможно, что именно в «Челси» после выдающегося лета с юношеской сборной Англии Чуквуемека раскроется на совершенно новом уровне.