Демба Ба мог войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» при Рангнике

Экс-нападающий «Челси» мог войти в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Сенегалец не смог получить разрешение на работу в Англии, что и помешало ему занять этот пост.

Когда Ральф стал главным тренером, он позвонил мне и сказал, что хотел бы пригласить меня в свой штаб. Он сказал: "Ты знаешь Премьер-Лигу, футболистов, твои взгляды сходятся с нашими, ты говоришь по-английски и по-немецки, ты можешь помочь сплотить игроков и тренерский штаб.

Это была работа на полгода, но этого не произошло, поскольку мне не одобрили визу.