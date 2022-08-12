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Талалаев поддержал введение Fan ID

сегодня, 14:54

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев признался, что поддерживает введение системы Fan ID.

Положительно отношусь к Fan ID. Я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне. Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? Во всех начинаниях есть нюансы, но все решаемо.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:08, ред.
По сути если разобраться, то в получении Fan ID особых проблем нет, а те проблемы которые возникают, в последствии будут решаться и всё будет нормально.

Проблемы в получении могут и возникнут у тех кто нарушал закон, причём как раз на стадионах.

Вот как раз такие и начали эту в*йну против власти, в которой страдают зависимые болельщики, находящие под влиянием лидеров этих группировок и клубы.

Вот скажите, если ты за собой ничего не чувствуешь, в чём проблема оформить этот паспорт и после поддержать свою команду?

А так получается тебе пофиг на команду, а на стадион ты ходишь только ради своих развлечении в которых футбол на последнем месте.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 15:08


Советую всем еще раз посмотреть этот мультик: примерно вот так выглядят все ваши укусы. Всем Добра! Устал идти по одному и тому же пути с одними и теми же людьми. Живите своей жизнью, черт возьми!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:55
Ну и что теперь делать?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:55
Я оформил за сутки не выходя из дома.
Гость
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