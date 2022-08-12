Талалаев поддержал введение Fan ID

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев признался, что поддерживает введение системы Fan ID.
Положительно отношусь к Fan ID. Я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне. Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? Во всех начинаниях есть нюансы, но все решаемо.
Проблемы в получении могут и возникнут у тех кто нарушал закон, причём как раз на стадионах.
Вот как раз такие и начали эту в*йну против власти, в которой страдают зависимые болельщики, находящие под влиянием лидеров этих группировок и клубы.
Вот скажите, если ты за собой ничего не чувствуешь, в чём проблема оформить этот паспорт и после поддержать свою команду?
А так получается тебе пофиг на команду, а на стадион ты ходишь только ради своих развлечении в которых футбол на последнем месте.
Проблемы в получении могут и возникнут у тех кто нарушал закон, причём как раз на стадионах.
Вот как раз такие и начали эту в*йну против власти, в которой страдают зависимые болельщики, находящие под влиянием лидеров этих группировок и клубы.
Вот скажите, если ты за собой ничего не чувствуешь, в чём проблема оформить этот паспорт и после поддержать свою команду?
А так получается тебе пофиг на команду, а на стадион ты ходишь только ради своих развлечении в которых футбол на последнем месте.