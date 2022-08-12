Талалаев поддержал введение Fan ID

Главный тренер «Ахмата» признался, что поддерживает введение системы Fan ID.

Положительно отношусь к Fan ID. Я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне. Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? Во всех начинаниях есть нюансы, но все решаемо.