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Генич: «Дзюба не хочет играть в России»

сегодня, 14:20

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что нападающий Артем Дзюба не собирается переходить в «Краснодар».

Мне эту информацию не подтвердили. Сказали, что, в России он играть не хочет. Он ищет варианты за рубежом и будет ждать варианты до талого. Если не найдет ничего в Европе, придется искать пожарный вариант и останется в России. Может быть арабская страна, почему нет.

На финише карьеры он хочет попробовать, что такое — играть за границей. Мне кажется, он уже устал от давления, которое на него оказывают здесь. Может быть, это будет Ближний Восток или Турция. Но если он не понизит условия, то сложно будет договориться.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 15:10
Дзюба еще лет десять не будет хотеть играть, а нем будут вспоминать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:01
Его даже пердив не приглашает причём, что он хочет или не хочет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:52
Да пёс с ним
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 14:51
Ещё два полушария сзади...).
9c3ahc72zf7a
9c3ahc72zf7a
сегодня в 14:50
не хочет, т.к. в России он не нужен никому...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:48
Да там так себе ситуация... По факту, Дзюба не то, чтобы отказался от вызова, а там Карпин, который его ненавидит и не скрывает этого, развести просто его хотел.

Мы помним там дальше, как Карпин ещё побольнее пытался ударить и стал плести про связи Дзюбы с Украиной.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 14:45
Вот и ладно.
протон
протон ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:36
Самый популярный футболист России Артем Дзюба отказался от приглашения в национальную сборную. Что тут сказать. Валерий Карпин неофициально подтверждал, что у него с форвардом есть личный конфликт, но это никак не сказывалось на вызове или невызове Артема в сборную России. Футболист подтвердил, что получил звонок от тренера после попадания в расширенный список команды, но не раскрыл подробности разговора с Карпиным.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:36
С-ка он все знает(((Оздоев ему сказал сколько получает ... зюба сказал где хочет играть! Вверху уже смотрю новость про Истанбул((
морозз
морозз ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 14:31
Какой головой ему надо думать? У него их две!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:30
Он уже давно ни кому не нужен. Если только арабы не купят , что бы посмеяться над ним за фотопроект...рукатый дзюба...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:29
Генич бабка сплетница... любовница жирной утки.
drug01
drug01
сегодня в 14:21
Это очень плохо надо думать головой
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