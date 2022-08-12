Бензема — лидер окончательного рейтинга претендентов на «Золотой мяч»

Сайт Goal.com опубликовал окончательный вариант рейтинга претендентов на «Золотой мяч».
Напомним, что правила вручения данной награды изменились: теперь ее вручают по итогам сезона, а не календарного года. По этой причине указанная версия рейтинга является финальной.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Карим Бензема («Реал»);
2. Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
4. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
6. Винисиус Жуниор («Реал»);
7. Лука Модрич («Реал»);
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
9. Тибо Куртуа («Реал»);
10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Ранее УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22.