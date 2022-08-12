Бензема — лидер окончательного рейтинга претендентов на «Золотой мяч»

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сегодня, 19:50

Сайт Goal.com опубликовал окончательный вариант рейтинга претендентов на «Золотой мяч».

Напомним, что правила вручения данной награды изменились: теперь ее вручают по итогам сезона, а не календарного года. По этой причине указанная версия рейтинга является финальной.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема («Реал»);

2. Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

4. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);

5. Килиан Мбаппе ( ПСЖ );

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Лука Модрич («Реал»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Тибо Куртуа («Реал»);

10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).