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Бензема — лидер окончательного рейтинга претендентов на «Золотой мяч»

сегодня, 19:50

Сайт Goal.com опубликовал окончательный вариант рейтинга претендентов на «Золотой мяч».

Напомним, что правила вручения данной награды изменились: теперь ее вручают по итогам сезона, а не календарного года. По этой причине указанная версия рейтинга является финальной.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема («Реал»);

2. Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

4. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);

5. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Лука Модрич («Реал»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Тибо Куртуа («Реал»);

10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Ранее УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:21
Это приятно читать!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:05, ред.
Лучший бомбардир Ла Лиги. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов УЕФА. Лучший игрок Ла Лиги. Лучший игрок Лиги Чемпионов УЕФА. Лучший игрок мира на данный момент. И в матче за Суперкубок УЕФА забил. Что ещё нужно Кариму Бензема, чтоб взять золотой мяч? Или опять золотой мяч подарят Месси? И кстати, как Килиан Мбаппе оказался выше Винисиуса, Модрича, Куртуа, Де Брюйне? За что? Чего он добился в прошлом сезоне, кроме бешеных денег от Катара? Это беспредел. Почему, к примеру, не оказался в списке лучший опорник мира - Карлос Каземиро?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:04
Арабы против негров !
pomor45
pomor45
сегодня в 20:47
Выбирать лучшего за сезон потолковее будет.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 20:31
У FF все будет несколько иначе...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:21
А что, были разве ещё какие-то варианты ??!
Gelious
Gelious
сегодня в 20:04
Винисиус выше Моднича…
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:03
Первое место не обсуждается
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:02
. Без великих список не интересен...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:00
И понятно почему.
Elliada
Elliada
сегодня в 19:59
Почему не дать в конце сезона? Зачем тянуть до октября?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:57
Достоин!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:50
Так и должно быть
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