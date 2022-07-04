«Спартак» 90-х с Титовым и Тихоновым vs «Зенит» 00-х с Аршавиным и Кержаковым. Вам решать, кто круче

И все же сравним несравнимое.
Накануне матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» на «Петровском» сыграют ветераны двух популярных клубов. Не все легенды по тем или иным причинам приедут в Санкт-Петербург, но встреча легенд на футбольном поле, похоже, вызовет нешуточный ажиотаж. «Соккер.ру» подливает масла в огонь, сравнивая составы «Спартака» и «Зенита» из успешных для каждого из клубов эпох.
Вратари
Александр Филимонов («Спартак») vs Вячеслав Малафеев («Зенит») = победа «Зенита»
Возможно, на пике харизматичный и мощный Филимонов был в чем-то интереснее праймовой версии Малафеева, но Александру не посчастливилось совершить в том самом матче с Украиной роковую ошибку, разделившую его карьеру на «до» и «после». Вячеслав тоже пережил вечер разочарования в сборной России (1:7 от Португалии), но свои лучшие и главные матчи в карьере сыграл после этого. Всю карьеру провел в «Зените», завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, да и в сборной были яркие эпизоды.
Защитники
Дмитрий Парфенов («Спартак») vs Александр Анюков («Зенит») = победа «Зенита»
Парфенов отыграл за «Спартак» 8 сезонов, а Анюков 15 лет кряду представлял «Зенит» и прикоснулся ко всем значимым достижениям в новейшей истории «сине-бело-голубых», с которыми выиграл 14 трофеев. Парфенов четыре раза становился чемпионом России со «Спартаком», но Анюкову уступает и по командным, и по индивидуальным достижениям.
Сергей Горлукович («Спартак») vs Ивица Крижанац («Зенит») = победа «Спартака»
Победу Горлуковичу в этой паре стоило бы отдать только из-за страха возмездия. А если серьезно, суровый «Дед» классно влился в состав «Спартака» в середине 90-х, сыграл огромную роль в становлении молодых футболистов и победах в чемпионате России. Крижанац дважды выигрывал РПЛ с «Зенитом» и брал еврокубки, но Горлукович — титан, державший команду на своих широких плечах.
Дмитрий Ананко («Спартак») vs Николас Ломбертс («Зенит») = победа «Зенита»
Дмитрий Ананко — единственный девятикратный чемпион России в истории, тем не менее в его споре с Ломбертсом ставим на бельгийца, который одерживает победу благодаря более высокому индивидуальному мастерству. Да и сыграл Николас за «Зенит» больше, чем Ананко за «Спартак» — 288 матчей против 217, хотя оба провели в своих командах по 10 лет.
Дмитрий Хлестов («Спартак») vs Доменико Кришито («Зенит») = победа «Спартака»
Кришито — один из лучших легионеров в истории «Зенита» и уважаемый футболист, но Хлестов превосходит итальянца в оборонительных качествах, сейчас таких цепких защитников в российском футболе нет. Дмитрий выключал из игры лучших футболистов своего времени в матчах за сборную России и за «Спартак» в Лиге чемпионов, о многом говорит и его прозвище — «Барези». Никто не хотел столкнуться с Хлестовым на футбольном поле, таких защитников предпочитают обходить стороной.
Полузащитники
Виктор Булатов («Спартак») vs Игорь Денисов («Зенит») = победа «Зенита»
Булатов выиграл три чемпионства со «Спартаком» и трижды оказывался в списке 33 лучших футболистов России, но Денисов в этой паре одерживает легкую победу. Игорь Денисов наравне с Сергеем Семаком признан лучшим опорным полузащитником первых 20 сезонов чемпионатов России.
Егор Титов («Спартак») vs Константин Зырянов («Зенит») = победа «Спартака»
Зырянов приятно удивил: пришел в «Зенит» в 29 лет и стал лучшим в стране на своей позиции, завоевал титулы и сыграл полсотни матчей за сборную России. Но Титов за 15 лет стал культовой фигурой самого популярного российского клуба, персональных поклонников у него тоже хватало. И если Зырянов достиг высот в футболе благодаря трудолюбию и выносливости, то Егор Ильич — настоящий творец.
Дмитрий Аленичев («Спартак») vs Владимир Быстров («Зенит») = победа «Спартака»
Быстров сумел перейти из «Зенита» в «Спартак», а потом вернуться обратно в Санкт-Петербург и сохранить жизнерадостный настрой, несмотря на потоки ненависти со всех сторон. Но в футбольном плане Аленичев на другом этаже: Дмитрий не только в России добился успехов, но и в Европе пошумел. Играл за «Рому», выигрывал Лигу чемпионов под руководством Жозе Моуриньо.
Илья Цымбаларь («Спартак») vs Роман Широков («Зенит») = победа «Спартака»
У обоих завидный футбольный интеллект и ярко выраженные креативные качества, оба профессионально нарушали режим. Но если Цымбаларь — добродушный одессит, которому проделки всегда сходили с рук, то Широков — суровый парень из подмосковного Дедовска, ставший грозой арбитров после завершения карьеры. Конечно, дело не только в разнице характеров, хотя менталитет влияет на игровой стиль. Футбол Цымбаларя был легким, остроумным, притягательным и где-то даже ироничным.
Нападающие
Андрей Тихонов («Спартак») vs Андрей Аршавин («Зенит») = победа «Зенита»
Андрей Тихонов — легенда «Спартака» и всего российского футбола, человек, чья карьера является образцом для подражания, но он соревнуется с Аршавиным, который обладал уникальным талантом. Будем последовательны, отдаем предпочтение гению, как и в предыдущем случае. Если Тихонов входит в число апостолов российского футбола, то Аршавин — чудесное явление, за игрой которого следили с открытым ртом.
Александр Ширко/Луис Робсон («Спартак») vs Александр Кержаков («Зенит») = победа «Зенита»
«Спартак» Олега Романцева был силен полузащитой и комбинационной игрой, а вот суперфорварда у «красно-белых» не было. Наиболее очевидными представителями видятся Ширко и Робсон, у которых были свои минуты славы, да и статистика в играх за «Спартак» у них схожая. Но с кем ни сравнивайте, Кержаков будет эффективнее и гораздо результативнее: Александр много бил по воротам и забил за «Зенит» почти вдвое больше, чем Ширко и Робсон совместными усилиями за «Спартак».
А гол Шевченко мы все помним, как и автогол Кудряшова, как и промах Смолова, как прекрасный гол Акинфееву корейцы забили...
Кержаков не листал эффективностью, но однако наш лучший бомбардир и победитель ЛЕ и вроде суперЕК с Севильей. Робсон был неплох, но как долго?? Где играл до и после... забил за 5 сезонов 41 гол во всех турнирах! В лучшем своём сезоне забил 11 в чемпионате... это что ли показатель??
А гол Шевченко мы все помним, как и автогол Кудряшова, как и промах Смолова, как прекрасный гол Акинфееву корейцы забили...
Кержаков не листал эффективностью, но однако наш лучший бомбардир и победитель ЛЕ и вроде суперЕК с Севильей. Робсон был неплох, но как долго?? Где играл до и после... забил за 5 сезонов 41 гол во всех турнирах! В лучшем своём сезоне забил 11 в чемпионате... это что ли показатель??
Выбор очевиден - Спартак. Народная на тот момент команда, пока не стали вливать конские бабки и не пошла гонка толстосумов.
Выбор очевиден - Спартак. Народная на тот момент команда, пока не стали вливать конские бабки и не пошла гонка толстосумов.
Быстров в первом тайме за Зенит, а во втором тайме за Спартак) ну в последние минуты оденет футболку питерцев...:)))))
Все приедут, все сыграют, без отказов и бойкотов, порадуют зрителей, получат свои законные премиальные и вместе посидят после игры за дружеским столом, вспоминая минувшие дни. Эх еще бы Бесчастных, Тимощук, Павлюченко, Денисов, Карпин, Шкртел, Онопко, Ширл, Дикань, Ким Дон Чжин, Ковач, Ломбертс, Торбинский, Данни, Ковтун, Файзулин, Веллитон и второй матч сделать. Ну а так что, количество звёзд зашкаливает и с той, и с другой стороны.
На стороне Зенита только более молодой средний возраст игроков. А по именам, конечно же, Спартак покруче будет. Поглядим что из этого выйдет. Пусть получится красивый мат а победит дружба!!!!
Быстров в первом тайме за Зенит, а во втором тайме за Спартак) ну в последние минуты оденет футболку питерцев...:)))))
Все приедут, все сыграют, без отказов и бойкотов, порадуют зрителей, получат свои законные премиальные и вместе посидят после игры за дружеским столом, вспоминая минувшие дни. Эх еще бы Бесчастных, Тимощук, Павлюченко, Денисов, Карпин, Шкртел, Онопко, Ширл, Дикань, Ким Дон Чжин, Ковач, Ломбертс, Торбинский, Данни, Ковтун, Файзулин, Веллитон и второй матч сделать. Ну а так что, количество звёзд зашкаливает и с той, и с другой стороны.
На стороне Зенита только более молодой средний возраст игроков. А по именам, конечно же, Спартак покруче будет. Поглядим что из этого выйдет. Пусть получится красивый мат а победит дружба!!!!