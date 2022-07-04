«Спартак» 90-х с Титовым и Тихоновым vs «Зенит» 00-х с Аршавиным и Кержаковым. Вам решать, кто круче

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04 июля 2022, 18:16

И все же сравним несравнимое.

Накануне матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» на «Петровском» сыграют ветераны двух популярных клубов. Не все легенды по тем или иным причинам приедут в Санкт-Петербург, но встреча легенд на футбольном поле, похоже, вызовет нешуточный ажиотаж. «Соккер.ру» подливает масла в огонь, сравнивая составы «Спартака» и «Зенита» из успешных для каждого из клубов эпох.

Вратари

Александр Филимонов («Спартак») vs Вячеслав Малафеев («Зенит») = победа «Зенита»

Возможно, на пике харизматичный и мощный Филимонов был в чем-то интереснее праймовой версии Малафеева, но Александру не посчастливилось совершить в том самом матче с Украиной роковую ошибку, разделившую его карьеру на «до» и «после». Вячеслав тоже пережил вечер разочарования в сборной России (1:7 от Португалии), но свои лучшие и главные матчи в карьере сыграл после этого. Всю карьеру провел в «Зените», завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА , да и в сборной были яркие эпизоды.

Защитники

Дмитрий Парфенов («Спартак») vs Александр Анюков («Зенит») = победа «Зенита»

Парфенов отыграл за «Спартак» 8 сезонов, а Анюков 15 лет кряду представлял «Зенит» и прикоснулся ко всем значимым достижениям в новейшей истории «сине-бело-голубых», с которыми выиграл 14 трофеев. Парфенов четыре раза становился чемпионом России со «Спартаком», но Анюкову уступает и по командным, и по индивидуальным достижениям.

Сергей Горлукович («Спартак») vs Ивица Крижанац («Зенит») = победа «Спартака»

Победу Горлуковичу в этой паре стоило бы отдать только из-за страха возмездия. А если серьезно, суровый «Дед» классно влился в состав «Спартака» в середине 90-х, сыграл огромную роль в становлении молодых футболистов и победах в чемпионате России. Крижанац дважды выигрывал РПЛ с «Зенитом» и брал еврокубки, но Горлукович — титан, державший команду на своих широких плечах.

Дмитрий Ананко («Спартак») vs Николас Ломбертс («Зенит») = победа «Зенита»

Дмитрий Ананко — единственный девятикратный чемпион России в истории, тем не менее в его споре с Ломбертсом ставим на бельгийца, который одерживает победу благодаря более высокому индивидуальному мастерству. Да и сыграл Николас за «Зенит» больше, чем Ананко за «Спартак» — 288 матчей против 217, хотя оба провели в своих командах по 10 лет.

Дмитрий Хлестов («Спартак») vs Доменико Кришито («Зенит») = победа «Спартака»

Кришито — один из лучших легионеров в истории «Зенита» и уважаемый футболист, но Хлестов превосходит итальянца в оборонительных качествах, сейчас таких цепких защитников в российском футболе нет. Дмитрий выключал из игры лучших футболистов своего времени в матчах за сборную России и за «Спартак» в Лиге чемпионов, о многом говорит и его прозвище — «Барези». Никто не хотел столкнуться с Хлестовым на футбольном поле, таких защитников предпочитают обходить стороной.

Полузащитники

Виктор Булатов («Спартак») vs Игорь Денисов («Зенит») = победа «Зенита»

Булатов выиграл три чемпионства со «Спартаком» и трижды оказывался в списке 33 лучших футболистов России, но Денисов в этой паре одерживает легкую победу. Игорь Денисов наравне с Сергеем Семаком признан лучшим опорным полузащитником первых 20 сезонов чемпионатов России.

Егор Титов («Спартак») vs Константин Зырянов («Зенит») = победа «Спартака»

Зырянов приятно удивил: пришел в «Зенит» в 29 лет и стал лучшим в стране на своей позиции, завоевал титулы и сыграл полсотни матчей за сборную России. Но Титов за 15 лет стал культовой фигурой самого популярного российского клуба, персональных поклонников у него тоже хватало. И если Зырянов достиг высот в футболе благодаря трудолюбию и выносливости, то Егор Ильич — настоящий творец.

Дмитрий Аленичев («Спартак») vs Владимир Быстров («Зенит») = победа «Спартака»

Быстров сумел перейти из «Зенита» в «Спартак», а потом вернуться обратно в Санкт-Петербург и сохранить жизнерадостный настрой, несмотря на потоки ненависти со всех сторон. Но в футбольном плане Аленичев на другом этаже: Дмитрий не только в России добился успехов, но и в Европе пошумел. Играл за «Рому», выигрывал Лигу чемпионов под руководством Жозе Моуриньо.

Илья Цымбаларь («Спартак») vs Роман Широков («Зенит») = победа «Спартака»

У обоих завидный футбольный интеллект и ярко выраженные креативные качества, оба профессионально нарушали режим. Но если Цымбаларь — добродушный одессит, которому проделки всегда сходили с рук, то Широков — суровый парень из подмосковного Дедовска, ставший грозой арбитров после завершения карьеры. Конечно, дело не только в разнице характеров, хотя менталитет влияет на игровой стиль. Футбол Цымбаларя был легким, остроумным, притягательным и где-то даже ироничным.

Нападающие

Андрей Тихонов («Спартак») vs Андрей Аршавин («Зенит») = победа «Зенита»

Андрей Тихонов — легенда «Спартака» и всего российского футбола, человек, чья карьера является образцом для подражания, но он соревнуется с Аршавиным, который обладал уникальным талантом. Будем последовательны, отдаем предпочтение гению, как и в предыдущем случае. Если Тихонов входит в число апостолов российского футбола, то Аршавин — чудесное явление, за игрой которого следили с открытым ртом.

Александр Ширко/Луис Робсон («Спартак») vs Александр Кержаков («Зенит») = победа «Зенита»

«Спартак» Олега Романцева был силен полузащитой и комбинационной игрой, а вот суперфорварда у «красно-белых» не было. Наиболее очевидными представителями видятся Ширко и Робсон, у которых были свои минуты славы, да и статистика в играх за «Спартак» у них схожая. Но с кем ни сравнивайте, Кержаков будет эффективнее и гораздо результативнее: Александр много бил по воротам и забил за «Зенит» почти вдвое больше, чем Ширко и Робсон совместными усилиями за «Спартак».