От Бикфалви в умирающем «Урале» до ожившего Промеса. Наш топ-10 легионеров РПЛ, влияющих на игру команды

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сегодня, 15:21

Эти игроки смогли бы феерить и в Лиге чемпионов

Одна из главных тенденций последних лет – легионеры, которые уезжают из РПЛ , в топовых европейский чемпионатах оказываются не способны взять на себя роль лидера. Есть печальные примеры Влашича, Крала, Азмуна и других. По словам экс-главного тренера «Ростова» и «Рубина» Курбана Бердыева, в лиге почти не осталось иностранцев, которые бы влияли на игру команды. В связи с этим пробуем собрать топ-10 легионеров, которые опровергают слова тренера.

10. Эрик Бикфалви, «Урал»

Румынский полузащитник давно стал знаковой фигурой для екатеринбургского футбола. Он успел застать Чисамбо Лунгу, поиграл с Николаем Димитровым, сейчас делает погоду с Олегом Шатовым. Эрик закрывают проблемную для «Урала» позицию центрального нападающего, хотя сам является полузащитником. Как итог, прошлый сезон стал для него наиболее результативным за время в РПЛ . Начало нового чемпионата для уральцев просто ужасное, команда проиграла 4 матча кряду. Но это не отменяет того факта, что Бикфалви – индивидуально довольно сильный игрок.

9. Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, «Ахмат»

Вместе с боснийцем в топ следует включить сербского левого защитника Мирослава Богосаваца. Оба они оказывают значительное влияние на игру грозненцев и показывают сопоставимую статистику. В среднем за 90 минут оба отдают одну передачу под удар, идут в отбор ближе к центру поля. За счет активной роли крайних защитников «Ахмат» создавал проблемы «Спартаку».

8. Родригао, «Зенит»

Бразилец довольно быстро вписался в игровую модель питерцев и уже сейчас является игроком основы. Вторым центральным защитником выходит Деян Ловрен, но хорвату не хватает стабильности – у Родригао такой проблемы не наблюдается. Бразилец – самый пасующий игрок «Зенита» и один из лидеров по проценту успешности передач.

7. Хорхе Карраскаль, ЦСКА

Федотов нашел для Хорхе оптимальную роль. Сейчас именно он тот игрок, который берет игру на себя. Полузащитник продвигает мяч, ищет момент для удара – может пойти в обыгрыш, приблизиться к штрафной соперника и создать опасность у ворот (как на 12-й минуте матча с «Сочи»). 24-летний колумбиец – один из наиболее часто бьющих игроков в лиге и один из лучших бомбардиров в ЦСКА . Индивидуально очень сильный игрок, но пока такая острота создается первые четыре тура. Еще предстоит посмотреть, сможет ли Карраскаль сохранить стабильность на дистанции всего чемпионата

6. Хесус Медина, ЦСКА

Делает разницу в ЦСКА наряду с Карраскалем. Отличается парагваец тем, что он более ориентирован на пас. На 29-й минуте игры с «Уралом» Хесус увидел забегание Карраскаля и сразу отдал ему на ход. Или 19-я минута матча против «Сочи» — тогда Медина дважды отдавал под удар, хотя мог пробить сам. В перспективе эти двое смогут стать одними из главных действующих лиц чемпионата России

5. Кристиан Нобоа, «Сочи»

Нобоа в порядке даже в 37 лет. Колумбиец способен придать атаке объем, отдает в среднем за матч больше двух ключевых передач (третий в команде). В стартовых турах Кристиан не проходил в основной состав, что привело к мини-конфликту с тренерским штабом и паре острых реплик в медиа. Теперь футболист игрой показывает, что может играть с первых минут – активно подключается к атакам и по-прежнему хорошо чувствует момент для передачи.

4. Виктор Мозес, «Спартак»

Нигериец пропустил предсезонные сборы красно-белых, что спровоцировало предположение – а не пора ли прощаться с ним? Скепсис быстро сошел на нет – Виктор спас ничью для «Спартака» в игре против «Ахмата». Притом гол из этого момента ну никак не вытекал – взятие ворот на индивидуальном мастерстве. Затем была игра с «Краснодаром» и точнейшая предголевая передача из центра поля в штрафную. Позднее забил и сам Мозес. Абаскаль нашел для футболиста оптимальную позицию – он заиграл в роли десятки-наконечника ромба. По такой игре серьезная травма Виктора – значительная потеря для москвичей.

3. Клаудиньо, «Зенит»

Это самый результативный игрок «Зенита» по системе «гол + пас», который к тому же отдает больше всех ключевых передач. При этом полузащитник на протяжении последних трех матчей выходит на позиции «восьмерки», что объясняет лидирующие позиции по количеству перехватов и отборов. И все же в игре с «Локомотивом» часто Клаудиньо оказывался неподалеку от штрафной – его видение эпизода помогало обострить и опасно пробить по воротам.

2. Квинси Промес, «Спартак»

Голландец емко объяснил, с чем связано возвращение результативности – дело не в «старом и новом Промесе», а в кондициях всей команды. Если год назад красно-белые с трудом реализовывали моменты (даже тогда Квинси был вторым в команде по результативности), то теперь эта проблема стоит не так остро – за этим последовал и рост продуктивности футболиста. Сейчас он помогает в развитии атаки в опорной зоне, затем возвращается на чужую половину поля, может спуститься на позицию десятки – проделывает значительный объем работы. Уже тот факт, что Квинси поучаствовал во всех голах «Оренбургу», говорит о многом. После четырех туров Промес – лучший бомбардир чемпионата.

1. Вендел, «Зенит»

Бразилец – один из лидеров по числу касаний мяча, проценту точных передач и их среднему числу за 90 минут, отдает больше всех ключевых передач. Именно через него зачастую происходит продвижение мяча. Первый гол «Зенита» в ворота «Локомотива» — полностью его заслуга. Вендел сначала увидел забегание Клаудиньо, затем умудрился отдать пас Кассьерре, выключив из момента сразу пятерых игроков (при этом сам имел минимум свободного пространства). В совокупности полузащитник оказывает огромное влияние на то, как выглядит «Зенит».