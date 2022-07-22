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«Зенит» поднялся на 10 строчек в рейтинге лучших клубов мира

22 июля 2022, 08:42

«Зенит» поднялся на 10 строчек в рейтинге лучших клубов мира по версии FiveThirtyEight. Данный рейтинг составляется по итогам каждого игрового дня. Клубы сравнивают, исходя из индекса футбольной силы. Каждый клуб получает рейтинг от 1 до 100.

Первое место занял «Манчестер Сити», далее идет «Бавария», а после — «Ливерпуль». В десятку лучших команд также попали: ПСЖ, «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».

В данном рейтинге «Зенит» — лучший клуб России, после обновления команда из Санкт-Петербурга занимает 40-е место. ЦСКА идет на 152-й строчке, а «Спартак» на 164-м месте.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 23:56
Зенитовцы сами и подсчитали . ))
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
22 июля в 21:57
Что вы смеетесь,? они просто силы своей не знают..)
prinzЫп
prinzЫп
22 июля в 21:23
Смешно.......если бы не было так грустно.... И вряд-ли в Российском футболе что-то изменится в ближайшие годы, пока есть ТО, что есть....
oFANATo
oFANATo
22 июля в 20:31
За последние места в группе ЛЧ😃
Kosmos58
Kosmos58
22 июля в 20:05
А не та ли это команда, которая из группы выйти не может???
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 июля в 18:52
За счёт чего???
Naherger
Naherger
22 июля в 18:14
Это после того,как они с Химками отскочили? Достойно
Союзник противников
Союзник противников
22 июля в 18:01
Мы за десять лет простоя
станем главными опять,
роль футбольного изгоя-
на турниры все начхать.
xu6cscdfc3tf
xu6cscdfc3tf
22 июля в 17:48
А спартак насколько7
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
22 июля в 16:55, ред.
Мощь Зенита даже представить страшно...клуб даже не играя в еврокубках поднимает свой рейтинг...
Команда выше 40-50-ти клубов которые превосходят Зенит по стоимости состава и бюджету...
Только в топ-5 100 команд...и Зенит превосходит 60 из них...
Страшно представить ужас и трепет толерастных команд когда Зениту позволят играть с ними...а главное когда Семаку поставят задачу успешно выступить в еврокубках...до сих пор с его слов...таких задач не стояло...потому и ваньку валяли...
Да Зенит 25-26-й по составу из 32-х команд основной сетке ЛЧ...но при задаче Богданычу - это будет похлеще Кракена...))
В пыль постирает...расплющит посильней чем Спартак Наполи...))
Храневец
Храневец
22 июля в 16:49, ред.
Обмыть бы надо !
felix
felix
22 июля в 16:19
Больше интересно кто будет ЛЧ спонсировать))))Газпром под санкциями, наши клубы исключили)))
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 15:00
«Зенит» поднялся на 10 строчек в рейтинге лучших клубов мира
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Никогда так низко не опускались бразильцы....)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 июля в 14:30
это из того мира к вас третьесортными бразилами насыщают до 40ковой строчки?))
зигзаг
зигзаг
22 июля в 14:12
зенит не может быть среди лучших, так как вечно проигрывает крепким европейским середнякам.
Kolenok
Kolenok ответ LOpp (раскрыть)
22 июля в 14:01
Там только спонсорские контракты учитываются,откуда зенит в такие легкие группы в ЛЧ попадал и откуда без славно вылетал!?
leonid_spb58
leonid_spb58
22 июля в 13:54
Гегемон...и точка!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
22 июля в 13:18
Какая Европа...бери выше...читай название ветки...

Мира !!!!!

40-я команда глобуса !!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
22 июля в 12:33
Через несколько лет вообще в лидерах будут.
vova505
vova505
22 июля в 12:28
Невероятно ...
Честно говоря
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
22 июля в 12:18
... пропорционально цене на газ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 июля в 11:53
За счет чего он поднялся...???....за счет ничьи с Химками...)))
ОПС
ОПС
22 июля в 11:50
Толку от этого рейтинга.
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 11:50
Интересно , кто это посчитал и как , если Зенита в Европе нет ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 10:52, ред.
Ещё пару-троечку бразильцев , а так же открытие "Северного потока - 3 " в Европу , и Зенит будет первым !
Знатог
Знатог
22 июля в 10:45
«Зенит» поднялся на 1 место в рейтинге лучших клубов русского мира.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
22 июля в 10:42
ааааа...понял!)))))...мне тоже было не плохо в европе,пока дачу не отмели)))))....я предатель?)))
Птица Феникс
Птица Феникс
22 июля в 10:23
Выходит выгодно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dok66 (раскрыть)
22 июля в 10:22, ред.
За деньги и за возможность зимой не остаться без газа можно и не такой рейтинг написать.
sv_1969
sv_1969
22 июля в 10:17
Хммм!А если Крыскам проиграют то на 20 поднимутся! Ни чё не понимаю! Или это подхалимаж перед морозной зимой?))
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