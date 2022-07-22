«Зенит» поднялся на 10 строчек в рейтинге лучших клубов мира по версии FiveThirtyEight. Данный рейтинг составляется по итогам каждого игрового дня. Клубы сравнивают, исходя из индекса футбольной силы. Каждый клуб получает рейтинг от 1 до 100.
Первое место занял «Манчестер Сити», далее идет «Бавария», а после — «Ливерпуль». В десятку лучших команд также попали: ПСЖ, «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».
В данном рейтинге «Зенит» — лучший клуб России, после обновления команда из Санкт-Петербурга занимает 40-е место. ЦСКА идет на 152-й строчке, а «Спартак» на 164-м месте.
станем главными опять,
роль футбольного изгоя-
на турниры все начхать.
станем главными опять,
роль футбольного изгоя-
на турниры все начхать.
Команда выше 40-50-ти клубов которые превосходят Зенит по стоимости состава и бюджету...
Только в топ-5 100 команд...и Зенит превосходит 60 из них...
Страшно представить ужас и трепет толерастных команд когда Зениту позволят играть с ними...а главное когда Семаку поставят задачу успешно выступить в еврокубках...до сих пор с его слов...таких задач не стояло...потому и ваньку валяли...
Да Зенит 25-26-й по составу из 32-х команд основной сетке ЛЧ...но при задаче Богданычу - это будет похлеще Кракена...))
В пыль постирает...расплющит посильней чем Спартак Наполи...))
Команда выше 40-50-ти клубов которые превосходят Зенит по стоимости состава и бюджету...
Только в топ-5 100 команд...и Зенит превосходит 60 из них...
Страшно представить ужас и трепет толерастных команд когда Зениту позволят играть с ними...а главное когда Семаку поставят задачу успешно выступить в еврокубках...до сих пор с его слов...таких задач не стояло...потому и ваньку валяли...
Да Зенит 25-26-й по составу из 32-х команд основной сетке ЛЧ...но при задаче Богданычу - это будет похлеще Кракена...))
В пыль постирает...расплющит посильней чем Спартак Наполи...))
--------------------------------------------------------------------------------------
Никогда так низко не опускались бразильцы....)))
--------------------------------------------------------------------------------------
Никогда так низко не опускались бразильцы....)))
Мира !!!!!
40-я команда глобуса !!!!
Мира !!!!!
40-я команда глобуса !!!!
Честно говоря
Честно говоря