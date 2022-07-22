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22 июля 2022, 08:42

«Зенит» поднялся на 10 строчек в рейтинге лучших клубов мира по версии FiveThirtyEight. Данный рейтинг составляется по итогам каждого игрового дня. Клубы сравнивают, исходя из индекса футбольной силы. Каждый клуб получает рейтинг от 1 до 100.

Первое место занял «Манчестер Сити», далее идет «Бавария», а после — «Ливерпуль». В десятку лучших команд также попали: ПСЖ , «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».