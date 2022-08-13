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Д. Билялетдинов: «„Локо“ играет натужено, вопрос к физическому состоянию»

сегодня, 18:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Крылья» — опасная команда. «Локомотив» больше контролировал мяч. Когда играешь слишком высоко в атаке, то появляются проблемы в обороне — большие зоны за спиной, чем и пользовались и «Крылья».

Не могу понять, почему у «Локомотива» такая разбалансировка в игровых линиях. Цельный матч вообще не удаётся провести. Сейчас спаслись, ранее с «Ростовом» спаслись. Команда играет натужено, вопрос к физическому состоянию. Может быть два вектора: либо перегружены, либо недогружены — не готовы проводить на поле все 90 минут.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:49
Еле спаслись от поражения.
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