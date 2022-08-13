Д. Билялетдинов: «„Локо“ играет натужено, вопрос к физическому состоянию»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Крылья» — опасная команда. «Локомотив» больше контролировал мяч. Когда играешь слишком высоко в атаке, то появляются проблемы в обороне — большие зоны за спиной, чем и пользовались и «Крылья».

Не могу понять, почему у «Локомотива» такая разбалансировка в игровых линиях. Цельный матч вообще не удаётся провести. Сейчас спаслись, ранее с «Ростовом» спаслись. Команда играет натужено, вопрос к физическому состоянию. Может быть два вектора: либо перегружены, либо недогружены — не готовы проводить на поле все 90 минут.