Булыкин: «Три очка для „Локомотива“ после пяти туров – это позор»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Игра на самом деле была хорошей: интрига, куча пенальти. Если бы «Локомотива» забил, когда бил Камано, был бы совершенно другой результат. Я остался доволен исполнением прессинга, единственное, не все футболисты добегают до конца, поэтому он не всегда работает. Но его нужно использовать, как это делают все в Европе.

При этом я считаю, три очка для «Локомотива» после пяти туров – это позор, и даже не спишешь на то, что команда перестраивается. Купили много футболистов за большие деньги, они должны показывать результат, а его нет. У руководства будут спрашивать. Думаю, следующие две игры будут определяющие для тренерского штаба.