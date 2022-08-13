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Булыкин: «Три очка для „Локомотива“ после пяти туров – это позор»

сегодня, 19:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Игра на самом деле была хорошей: интрига, куча пенальти. Если бы «Локомотива» забил, когда бил Камано, был бы совершенно другой результат. Я остался доволен исполнением прессинга, единственное, не все футболисты добегают до конца, поэтому он не всегда работает. Но его нужно использовать, как это делают все в Европе.

При этом я считаю, три очка для «Локомотива» после пяти туров – это позор, и даже не спишешь на то, что команда перестраивается. Купили много футболистов за большие деньги, они должны показывать результат, а его нет. У руководства будут спрашивать. Думаю, следующие две игры будут определяющие для тренерского штаба.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:28
А должно было ДВА, с Крыльями им Кукушка очко подарила !
9k3ag69t8kdq
9k3ag69t8kdq
сегодня в 19:18
да уж, Локо не узнать...
протон
протон
сегодня в 19:18
Стратег!!! А если бы сначала пропустили с пенальти? Или это не считается?
Крылья Советов» приятно удивили: не боялись играть, создавали моменты.А чего собственно бояться с такой игрой и Оренбург с Факелом гоняли бы паравозников.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:16
Тренер должен проситься в отставку.
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