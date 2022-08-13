«Хорошая победа над хорошей командой». Семак — о матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме «армейцы» больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше. Ментально ошибка с одиннадцатиметровым выбила из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли ещё. Хорошая победа над хорошей командой.