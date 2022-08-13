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«Хорошая победа над хорошей командой». Семак — о матче с ЦСКА

сегодня, 19:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме «армейцы» больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше. Ментально ошибка с одиннадцатиметровым выбила из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли ещё. Хорошая победа над хорошей командой.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:03
Семаку как неплохому футболисту в прошлом должно быть стыдно за такую позорную победу.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:48
"Плохая победа над плохой командой". Но если в целом, то у нас было большое преимущество - Павел Кукуян.
cska1948
cska1948
сегодня в 19:43
Сергей Богданыч, не забудь проставиться перед судейской бригадой.
протон
протон
сегодня в 19:37
Ни капли не хорошая победа. Вывезли на везении и джокере Мантуане. Второй тайм полный швах. Как будто во дворе играли, вообще не боролись и не добегали.
Гость
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