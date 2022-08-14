Тен Хаг: «При подобных ошибках любой план летит в мусорное ведро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре своей команды в матче АПЛ против «Брентфорда» (0:4).
Похоже, что они пытаются следовать моим инструкциям, однако их решения во многом ошибочны. Ошибки — часть футбола. Нам преподали урок. Думаю, они могут играть, руководствуясь моей философией. Предсезонка это показала. В данном случае дело не в философии. При подобных ошибках любой план летит в мусорное ведро.
Я не планирую играть от обороны в любой ситуации. С «Брентфордом» мы сыграли наивно. Мы должны были действовать более четко. Мы вытягивали их на себя, за их спинами было пространство для маневра, однако этим необходимо уметь пользоваться. Мы ошиблись в своих решениях. Но мы намерены учиться. Текущий наш уровень — это очень плохо, наши стандарты гораздо выше.
Сколько было разговоров, что форма Роналду далека от проведших предсезонку игроков.
Серьезно? Вся команда мёртвая! И физически, и ментально. Некоторые игроки точно знают, что не соответствует амбициям клуба и уже перестали даже пытаться что-то изменить в этом. Просто отбывают номер.
Очевидно, трансферы ещё будут, причём множество. Мартинес с каждым матчем будет всё больше и больше адаптироваться к АПЛовскому давлению, Эриксен - понимать новых партнёров. На данный момент же состав практически не изменился с прошлого сезона, ну и тен Хаг точно ещё что-нибудь интересное да придумает в схеме и тактике. Не физрук же он в самом деле!
Сколько было разговоров, что форма Роналду далека от проведших предсезонку игроков.
Серьезно? Вся команда мёртвая! И физически, и ментально. Некоторые игроки точно знают, что не соответствует амбициям клуба и уже перестали даже пытаться что-то изменить в этом. Просто отбывают номер.
Очевидно, трансферы ещё будут, причём множество. Мартинес с каждым матчем будет всё больше и больше адаптироваться к АПЛовскому давлению, Эриксен - понимать новых партнёров. На данный момент же состав практически не изменился с прошлого сезона, ну и тен Хаг точно ещё что-нибудь интересное да придумает в схеме и тактике. Не физрук же он в самом деле!