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Тен Хаг: «При подобных ошибках любой план летит в мусорное ведро»

сегодня, 13:14
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре своей команды в матче АПЛ против «Брентфорда» (0:4).

Похоже, что они пытаются следовать моим инструкциям, однако их решения во многом ошибочны. Ошибки — часть футбола. Нам преподали урок. Думаю, они могут играть, руководствуясь моей философией. Предсезонка это показала. В данном случае дело не в философии. При подобных ошибках любой план летит в мусорное ведро.

Я не планирую играть от обороны в любой ситуации. С «Брентфордом» мы сыграли наивно. Мы должны были действовать более четко. Мы вытягивали их на себя, за их спинами было пространство для маневра, однако этим необходимо уметь пользоваться. Мы ошиблись в своих решениях. Но мы намерены учиться. Текущий наш уровень — это очень плохо, наши стандарты гораздо выше.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 14:01
Они не поняли все.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:48
Бывает команды первые игры проигрывают и потом набирают ход. Но с такими посредственными игроками вряд ли. Жаль Тен Хаага. Может поэтому он хочет бывших подопечных к себе, так как времени мало.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 13:40
Они не поняли философии.
протон
протон
сегодня в 13:18, ред.
Даже Пепа зови , с таким составом ничего не сделать, с такими бесхребетными игроками... жаль конечно Эрика, ему понадобится 2 сезона как минимум чтобы собрать команду из нормальных игроков.
Сколько было разговоров, что форма Роналду далека от проведших предсезонку игроков.
Серьезно? Вся команда мёртвая! И физически, и ментально. Некоторые игроки точно знают, что не соответствует амбициям клуба и уже перестали даже пытаться что-то изменить в этом. Просто отбывают номер.
Очевидно, трансферы ещё будут, причём множество. Мартинес с каждым матчем будет всё больше и больше адаптироваться к АПЛовскому давлению, Эриксен - понимать новых партнёров. На данный момент же состав практически не изменился с прошлого сезона, ну и тен Хаг точно ещё что-нибудь интересное да придумает в схеме и тактике. Не физрук же он в самом деле!
Гость
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