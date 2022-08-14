Тен Хаг: «При подобных ошибках любой план летит в мусорное ведро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался об игре своей команды в матче АПЛ против «Брентфорда» (0:4).

Похоже, что они пытаются следовать моим инструкциям, однако их решения во многом ошибочны. Ошибки — часть футбола. Нам преподали урок. Думаю, они могут играть, руководствуясь моей философией. Предсезонка это показала. В данном случае дело не в философии. При подобных ошибках любой план летит в мусорное ведро.

Я не планирую играть от обороны в любой ситуации. С «Брентфордом» мы сыграли наивно. Мы должны были действовать более четко. Мы вытягивали их на себя, за их спинами было пространство для маневра, однако этим необходимо уметь пользоваться. Мы ошиблись в своих решениях. Но мы намерены учиться. Текущий наш уровень — это очень плохо, наши стандарты гораздо выше.